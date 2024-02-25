Оберегать Родину не только на службе! Как в Беларуси отмечали День защитников Отечества?

То есть защита Отчества – это ежедневный труд очень многих людей. С героями мирной жизни пообщалась Дарья Седун.

23 февраля в Беларуси отмечали День защитников Отечества и Вооруженных Сил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этот праздник, конечно, относится в первую очередь к тем, кто в разные годы защищал страну и оберегал, и оберегает до сих пор нашу спокойную, мирную жизнь. Но, согласитесь, сегодня безопасность – это не только военная составляющая. Учитываем и много других факторов.

Мой папа – самый лучший.

Смотрю на папу, все время пытаюсь ему чем-то помочь, попытаться сделать, как и он.

Для Антона Веснича 23 февраля – день особенный. Праздничные открытки, танцы и поздравления для любимого защитника готовят сразу трое детей. Даже девятимесячная малышка Маша в этот день не отпускает папу ни на шаг. Семейные хлопоты для мужчины только в радость.