Оберегать Родину не только на службе! Как в Беларуси отмечали День защитников Отечества?
23 февраля в Беларуси отмечали День защитников Отечества и Вооруженных Сил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этот праздник, конечно, относится в первую очередь к тем, кто в разные годы защищал страну и оберегал, и оберегает до сих пор нашу спокойную, мирную жизнь. Но, согласитесь, сегодня безопасность – это не только военная составляющая. Учитываем и много других факторов.
То есть защита Отчества – это ежедневный труд очень многих людей. С героями мирной жизни пообщалась Дарья Седун.
Мой папа – самый лучший.
Смотрю на папу, все время пытаюсь ему чем-то помочь, попытаться сделать, как и он.
Для Антона Веснича 23 февраля – день особенный. Праздничные открытки, танцы и поздравления для любимого защитника готовят сразу трое детей. Даже девятимесячная малышка Маша в этот день не отпускает папу ни на шаг. Семейные хлопоты для мужчины только в радость.
Антон Веснич, многодетный папа:
Папа для них должен быть как главой семьи, так и примером. Я сам являюсь секретарем БРСМ у себя на предприятии, поэтому участвую в довольно-таки разных митингах, возложениях. Всегда стараюсь взять детей с собой, чтобы они это прочувствовали, посмотрели. Им это интересно.
Юлия Веснич, многодетная мама:
Самое главное – любовь. Если не будет любви, не будет взаимопонимания, поддержки.
– Главное – держаться вместе.
– Остальное все переживем. Это не такие большие проблемы. Какие-то невзгоды.
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