Как беглые пытались подорвать электоральный процесс в Беларуси – несколько неудачных трюков

Главный критерий – это мнения и впечатления белорусов. В конце концов от того, какой выбор сделаем, и зависит, в какой стране будем жить.

Продолжаем следить за ходом избирательного процесса. Участки для голосования уже закрыты. В эти минуты идет подсчет голосов. Первые итоги мы узнаем уже сегодня ночью. Окончательные результаты ЦИК огласит 1 марта, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Конечно, проще критиковать или оставаться в стороне от процесса, но тогда и пенять будет не на кого. Но, судя по явке, белорусы понимают, что стоит на кону. Ведь сегодня даже самые отдаленные участки не пустовали. К примеру, организовали голосование в лесничествах и даже монастырях.

Сбить белорусов с электорального пути не удалось и беглым, которые прилагали к этому много усилий. Буквально накануне запустили на больших экранах своего рода обращения, где призывали, конечно, игнорировать выборы. Но эффект оказался обратным.

Ольга Коршун:

Кажется, даже те, кто и правда не планировал идти на избирательный участок, устремились голосовать. Тут как по классике: хорошие сапоги – надо брать. Ну и заодно подогрели интерес к выборам, сами того не желая.