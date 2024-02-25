Как беглые пытались подорвать электоральный процесс в Беларуси – несколько неудачных трюков

Продолжаем следить за ходом избирательного процесса. Участки для голосования уже закрыты. В эти минуты идет подсчет голосов. Первые итоги мы узнаем уже сегодня ночью. Окончательные результаты ЦИК огласит 1 марта, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Главный критерий – это мнения и впечатления белорусов. В конце концов от того, какой выбор сделаем, и зависит, в какой стране будем жить.
Ольга Коршун, СТВ:
Конечно, проще критиковать или оставаться в стороне от процесса, но тогда и пенять будет не на кого. Но, судя по явке, белорусы понимают, что стоит на кону. Ведь сегодня даже самые отдаленные участки не пустовали. К примеру, организовали голосование в лесничествах и даже монастырях.
Сбить белорусов с электорального пути не удалось и беглым, которые прилагали к этому много усилий. Буквально накануне запустили на больших экранах своего рода обращения, где призывали, конечно, игнорировать выборы. Но эффект оказался обратным.
Ольга Коршун:
Кажется, даже те, кто и правда не планировал идти на избирательный участок, устремились голосовать. Тут как по классике: хорошие сапоги – надо брать. Ну и заодно подогрели интерес к выборам, сами того не желая.
В поле зрения попал и исполнитель трюка, который предоставил доступ к серверам.
Правда, на этом его храбрость закончилась. Уже через пару часов он поспешил к польской границе, что подтверждают вот эти кадры. Но есть еще одна деталь – на Родине у деятеля остались долги, возвращать которые он, естественно, не собирался.
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