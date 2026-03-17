Минская «Юность» обыграла «Неман» в четвертьфинале Кубка Президента

Минская «Юность» одержала вторую победу над «Неманом» в четвертьфинальной серии Кубка Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После двух периодов команда Сергея Стася вела – 3:1. В заключительной 20-минутке дружины забросили по две шайбы. Итоговый счет – 5:3 в пользу «Юности».