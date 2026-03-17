Минская «Юность» обыграла «Неман» в четвертьфинале Кубка Президента

Минская «Юность» одержала вторую победу над «Неманом» в четвертьфинальной серии Кубка Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После двух периодов команда Сергея Стася вела – 3:1. В заключительной 20-минутке дружины забросили по две шайбы. Итоговый счет – 5:3 в пользу «Юности».
Сергей Стась, главный тренер «Юности»:
Плей-офф – одним словом, хороший боевой матч. Готовились. Понимали, что в Гродно не так просто играть. Много разговоров, но мы были готовы.
Смоленский «Славутич» принимал «Лиду». Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Судьба поединка решилась в овертайме.
Четвертые поединки серии до четырех побед состоятся 19 марта.