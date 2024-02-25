Наталья Кочанова: Президент ставит перед депутатами задачу – мы всегда должны быть близки к людям

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Ведь это большое количество людей на самом деле. Депутатский корпус – это большая такая семья, которая есть в нашей стране. Раньше это было 18 100 депутатов всех уровней. Сегодня мы выбираем 12 514 депутатов местных Советов и 110 депутатов Палаты представителей. Чуть позже, как я уже сказала, это будут члены Совета Республики, которых должно быть 64: 8 от каждой области и города Минска и 8 назначается Указом Президента. Поэтому, конечно, это огромное количество людей, которые работают сегодня в депутатских Советах, Советах депутатов всех уровней. И поэтому мы стараемся эту работу координировать так, чтобы она действительно была эффективной. Конечно, это непросто. Вы понимаете, что вот нас 64, ныне нас 58. Ну, так сложились обстоятельства. А вот с таким количеством людей надо работать. И всем хочется донести те задачи, которые стоят перед депутатами, и вопросы, которые мы обязаны решать.

Поэтому те структуры, которые созданы и работают у нас в Совете Республики, мы проводим вот эти заседания не здесь, не в Минске, не в Совете Республики, мы планируем и проводим всегда выездные. Тогда, когда мы выезжаем в регионы, начиная от Освеи, вы знаете, это северная часть нашей страны, заканчивая Гомельской областью. То есть мы стараемся побывать в каждой области нашей страны, провести встречи. И, исходя из этого, я уже говорила, что одна из основных функций в нашей работе, понятно, законодательство, работа над законопроектами, но законопроекты идут от жизни. Поэтому отсюда и вытекает работа с людьми. А тогда, когда ты работаешь с людьми, ты понимаешь, где и какие вопросы надо решать и как работают наши коллеги на местах. Мы этому даем оценку.