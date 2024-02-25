Наталья Кочанова: Президент ставит перед депутатами задачу – мы всегда должны быть близки к людям

Эксклюзивное интервью с Натальей Кочановой. Обсудили электоральную кампанию, работу партий и единый день голосования.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
При Совете Республики работает Совет по координации органов местного самоуправления. Вот как вы видите эффективность работы этого органа и что в дальнейшем?
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Ведь это большое количество людей на самом деле. Депутатский корпус – это большая такая семья, которая есть в нашей стране. Раньше это было 18 100 депутатов всех уровней. Сегодня мы выбираем 12 514 депутатов местных Советов и 110 депутатов Палаты представителей. Чуть позже, как я уже сказала, это будут члены Совета Республики, которых должно быть 64: 8 от каждой области и города Минска и 8 назначается Указом Президента. Поэтому, конечно, это огромное количество людей, которые работают сегодня в депутатских Советах, Советах депутатов всех уровней. И поэтому мы стараемся эту работу координировать так, чтобы она действительно была эффективной. Конечно, это непросто. Вы понимаете, что вот нас 64, ныне нас 58. Ну, так сложились обстоятельства. А вот с таким количеством людей надо работать. И всем хочется донести те задачи, которые стоят перед депутатами, и вопросы, которые мы обязаны решать.
Поэтому те структуры, которые созданы и работают у нас в Совете Республики, мы проводим вот эти заседания не здесь, не в Минске, не в Совете Республики, мы планируем и проводим всегда выездные. Тогда, когда мы выезжаем в регионы, начиная от Освеи, вы знаете, это северная часть нашей страны, заканчивая Гомельской областью. То есть мы стараемся побывать в каждой области нашей страны, провести встречи. И, исходя из этого, я уже говорила, что одна из основных функций в нашей работе, понятно, законодательство, работа над законопроектами, но законопроекты идут от жизни. Поэтому отсюда и вытекает работа с людьми. А тогда, когда ты работаешь с людьми, ты понимаешь, где и какие вопросы надо решать и как работают наши коллеги на местах. Мы этому даем оценку.
Наталья Кочанова:
Поэтому мы приняли решение проводить приемы по личным вопросам. Вы знаете, что члены Совета Республики должны ежемесячно проводить приемы по личным вопросам. Мы избрали такую форму работы, когда мы выезжаем в определенную область и проводим единый день приема по личным вопросам. Вот сейчас мы проводим это раз в квартал, потому что уже более часто, наверное, нет в этом необходимости, потому что местные органы власти и наши коллеги принимают на местах. И тогда мы приглашаем депутатов, наших коллег, которые возглавляют районные, городские Советы депутатов, сельские Советы, просто депутатский корпус, чтобы они участвовали в наших этих мероприятиях, и они слышали, какие задачи стоят, как надо работать, какие сегодня новые вызовы для нас, для депутатов всех уровней, для членов Совета Республики. Поэтому мы стараемся приземлить нашу работу, как всегда ставит задачи нам Президент нашей страны. Мы должны быть очень близки к людям, чтобы понимать, что те законы, которые мы принимаем, они действительно работают на перспективу, они действительно работают на процветание, развитие, конструктивизм в нашей стране.
Наталья Кочанова о приеме граждан: «С человеком надо поговорить так, чтобы он понимал, что его выслушали» – подробности.