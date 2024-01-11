На авиабазе в Мачулищах стартовали полёты руководящего состава

За штурвалом – настоящие воздушные асы. Новый год в смешанной авиационной базе в Мачулищах традиционно начался с командирских полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для руководящего летного состава это своеобразный экзамен и возможность показать себя в деле. На практике проверяют все: от техники пилотирования, боевого применения, воздушной навигации до летно-методических навыков летчиков-инструкторов. А для молодых пилотов это хорошая возможность перенять опыт.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси:

Задача сегодняшней летной смены – это полеты в облаках. Для вертолетов это полеты еще и на заснеженную площадку, для самолетов – на заснеженную взлетно-посадочную полосу. И основная задача – это проверить инструкторско-методические навыки летного состава, выполнить проверки. И с целью обучения. Полеты выполняет только руководящий состав авиационных баз.

Руководители подразделений выполняют элементы пилотирования на предельно малых высотах, посадку по радиолокационным системам в различных погодных условиях.