Как легально отдохнуть в заповеднике и где увидеть лосося в белорусской реке?

Какие национальные парки и заповедники есть в Беларуси? Как легально посетить охраняемую территорию? Можно ли с палаткой отдохнуть в Березинском биосферном заповеднике?

Где можно встретить все разнообразие фауны? Конечно в заповедниках и национальных парках. Их еще называют центрами сохранения биоразнообразия. 11 января отмечается Всемирный день заповедников и национальных парков.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:

Легко! Несмотря на то, что сейчас зима, в Березинском есть и мини-зоопарк, причем животные там держатся не в клетках (за исключением медведей), а в загонах. Есть и контактные животные. Например, лосиха с удовольствием берет корм, предложенный посетителями. Еще есть Музей природы, Музей меда, свой эколого-просветительский центр, гостиница с кафе.

А когда мы говорим о посещении самого заповедника с его наиболее охраняемыми участками, там необходимо отдельное разрешение, согласование. Но даже здесь есть небольшие лазейки. Весной в Березинском заповеднике проводится специальный чемпионат по фотобердингу, люди фотографируют птиц. Необходимо за определенное количество времени сфотографировать и определить максимальное количество птиц. В этот момент вместе с участниками есть отдельные инструкторы, которые, не вмешиваясь в работу участников чемпионата, сопровождают. В этот момент можно попасть даже на территорию, на которую в другое время попасть невозможно. Там открывается большое разнообразие.