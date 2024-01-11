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Как легально отдохнуть в заповеднике и где увидеть лосося в белорусской реке?

11 января 2024 11:51
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Где можно встретить все разнообразие фауны? Конечно в заповедниках и национальных парках. Их еще называют центрами сохранения биоразнообразия. 11 января отмечается Всемирный день заповедников и национальных парков.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития.

Какие национальные парки и заповедники есть в Беларуси? Как легально посетить охраняемую территорию? Можно ли с палаткой отдохнуть в Березинском биосферном заповеднике?

Как легально отдохнуть в заповеднике и где увидеть лосося в белорусской реке?-1

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:
Легко! Несмотря на то, что сейчас зима, в Березинском есть и мини-зоопарк, причем животные там держатся не в клетках (за исключением медведей), а в загонах. Есть и контактные животные. Например, лосиха с удовольствием берет корм, предложенный посетителями. Еще есть Музей природы, Музей меда, свой эколого-просветительский центр, гостиница с кафе.

А когда мы говорим о посещении самого заповедника с его наиболее охраняемыми участками, там необходимо отдельное разрешение, согласование. Но даже здесь есть небольшие лазейки. Весной в Березинском заповеднике проводится специальный чемпионат по фотобердингу, люди фотографируют птиц. Необходимо за определенное количество времени сфотографировать и определить максимальное количество птиц. В этот момент вместе с участниками есть отдельные инструкторы, которые, не вмешиваясь в работу участников чемпионата, сопровождают. В этот момент можно попасть даже на территорию, на которую в другое время попасть невозможно. Там открывается большое разнообразие.

Где в Беларуси водятся редкие виды рыб? Смотрите в видеоматериале.

# Охрана природы # общество # Руслан Шайкин

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