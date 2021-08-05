«Практика важна всегда». Почему именно из Вилейского колледжа выходят первоклассные автослесари?

Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, зачем в Вилейском государственном колледже собственная СТО, парикмахерская и даже мини-отель, как здесь учат самым нужным профессиям и почему так любят арт-инсталляции.

А здесь исполняется мечта мальчишек, которым нравятся автомобили. Ресурсный центр для подготовки автослесарей (по сути – учебная мастерская) со стороны производит впечатление обычного СТО. Яна Шипко, корреспондент:

А вот так поставлен процесс обучения автослесарей. Выходя из аудитории, сразу попадаешь практически на полноценную станцию техобслуживания. Здесь с помощью профессионального оборудования на реальных автомобилях можно учиться выполнять операции по ремонту любой сложности. А вот диагностическому оборудованию позавидует даже столичная СТО. Таких приборов диагностики всего три на всю область – это как точнейшая кардиограмма для автомобиля. Сделать электродиагностику, выставить развал-схождение подвески, отрегулировать фары, заменить масло или ремень ГРМ. Эти и другие операции хорошо знакомы учащимся не только в теории, но и на практике.

Олег Коц, преподаватель Вилейского государственного колледжа:

У нас имеются специальные штырьки, которые надеваются на обод нашего диска. Этим винтом мы регулируем, подгоняем под сам диск. В качестве «подопытных» учебные автомобили. Атмосфера в колледже воссоздает профессиональные будни. Такая мощная материальная база – самое ценное в обучении. Из этих стен ребята выходят хорошо подготовленными специалистами. Олег Коц:

Практика важна всегда, потому что теорию можно выучить, понять, как это работает, но без практики… Например, когда у тебя выскакивает какая-нибудь ошибка, в теории ты знаешь, как ее можно устранить, а когда учащийся приходит и пытается на практике ее исправить – это совсем другое дело. Ты уже напрямую сталкиваешься с этой проблемой, и там проблема может решаться даже иначе, нежели написано в учебнике.

Молодой преподаватель Олег после вуза попал сюда по распределению. Но отслужив в армии, вернулся на первое место работы. По душе пришлись и коллектив, и оснащение.

Олег Коц:

Можно сказать, да. Работа с детьми, сам образовательный процесс, узнать для себя что-то новое, учить и самому учиться. База здесь отличная, по оснащению шикарно. Есть оборудование, которое есть почти на любой станции технического обслуживания: это шиномонтаж, проверка света, газоанализаторы, дымомеры, большое количество разных устройств, приборов для диагностики. Этот ресурсный центр – своеобразная опорная площадка для подготовки автослесарей в системе профессионального образования всей области. На практику сюда приезжают ребята из Жодинского профессионального лицея, Смолевичского и Дзержинского аграрно-технических, Борисовского колледжа. По статистике, с 2011 года на базе Вилейского колледжа прошли подготовку более полутора тысяч будущих автослесарей из учреждений образования Минщины.

Сергей Соломонов, учащийся Вилейского государственного колледжа:

Мне с детства нравилось автомобилями заниматься, помогал отцу ремонтировать, поэтому такой выбор профессии. Классно, что имеется оборудование, на котором можно проводить практические занятия. То, чему нас обучают, – то, что нам понадобится в будущем в профессии. Профессиональная подготовка в области выстроена таким образом, что подобные ресурсные центры для разных специальностей рассредоточены по всему региону. Так, на базе Слуцкого колледжа готовят поваров. Ресурсный центр там оснащен самым современным технологическим оборудованием – индукционные плиты и печи, блинница, фондюшница, слайсер-машина, фритюрница.

В Смиловичах для обучения трактористов создана учебная лаборатория с тренажерами с системой динамической подвижности и 3D-визуализацией. Современное оборудование позволяет изучать инновационные технологии, включая системы точного земледелия с применением GPS-навигации и автопилотирования тракторов. На базе Борисовского государственного колледжа ресурсный центр для швей может похвастаться современным швейным оборудованием с электронным управлением. Ресурсный центр Молодечненского колледжа дает возможность освоить современные строительные технологии, а в Жодинском профессиональном лицее – все виды сварочных работ.