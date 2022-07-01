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Губернатор Приморского края на Форуме регионов: планируется создание площадки для представления белорусской техники

01 июля 2022 11:54
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Второй день Форума регионов Беларуси и России открыла встреча председателей Совета Республики и Совета Федерации. Программа насыщена и бизнес-мероприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..  

Губернатор Приморского края на Форуме регионов: планируется создание площадки для представления белорусской техники-1

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края (Россия):  
В перспективе у нас в этом году создание такой демонстрационной сервисной площадки по представлению всего спектра белорусской техники в Приморском крае. Площадка уже подготовлена, там должны представить свою продукцию МТЗ, МАЗ, «Амкодор», «Гомсельмаш». Санкции – это, с одной стороны, вызов, с другой стороны – большие возможности для нашего взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому надеюсь, что с созданием демонстрационной площадки, с увеличением там объема нашей взаимовыгодной торговли мы еще существенно будем наращивать наши объемы.  

Вольфович на Форуме регионов: «Вопросы военного сотрудничества решаются на самом высоком уровне» (подробности тут).  

# Беларусь-Россия # общество # Олег Кожемяко # Галина Буро # Фотофакт

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