Губернатор Приморского края на Форуме регионов: планируется создание площадки для представления белорусской техники

Второй день Форума регионов Беларуси и России открыла встреча председателей Совета Республики и Совета Федерации. Программа насыщена и бизнес-мероприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края (Россия):

В перспективе у нас в этом году создание такой демонстрационной сервисной площадки по представлению всего спектра белорусской техники в Приморском крае. Площадка уже подготовлена, там должны представить свою продукцию МТЗ, МАЗ, «Амкодор», «Гомсельмаш». Санкции – это, с одной стороны, вызов, с другой стороны – большие возможности для нашего взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому надеюсь, что с созданием демонстрационной площадки, с увеличением там объема нашей взаимовыгодной торговли мы еще существенно будем наращивать наши объемы.