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Наниматель не платит зарплату месяцами? Что делать в такой ситуации, расскажут в программе «Решение есть!»

01 июля 2022 11:49
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«Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Где деньги, шеф?

Наниматель не платит зарплату месяцами? Что делать в такой ситуации, расскажут в программе «Решение есть!»-1

Если заказчик не рассчитывает, откуда я возьму деньги?

Экзамен на выживание для строителей.

Наниматель не платит зарплату месяцами? Что делать в такой ситуации, расскажут в программе «Решение есть!»-4

Уже второй месяц, грубо говоря, 60 дней кормят завтраками. Каждую пятницу должны быть какие-то начисления, но их не происходит.

Серой зарплате – красный свет.

Наниматель не платит зарплату месяцами? Что делать в такой ситуации, расскажут в программе «Решение есть!»-7

Я даже не знаю, у меня никаких документов нет. И я не знаю, к кому обратиться. Они могут сказать, что мы первый раз видим этого человека, мы его не знаем.

Хроническое безденежье. Что делать, если кровно заработанные не платят месяцами?

Наниматель не платит зарплату месяцами? Что делать в такой ситуации, расскажут в программе «Решение есть!»-10

Наниматель обязан изыскать денежные средства, которые он должен выплатить работникам. Где найти деньги? Не мне подсказывать.

И какое наказание грозит тем, кто не хочет платить налоги?

Наниматель не платит зарплату месяцами? Что делать в такой ситуации, расскажут в программе «Решение есть!»-13

«Решение есть!» Смотрите сегодня, 1 июля, в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Зарплаты в Беларуси # общество # Фотофакт

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