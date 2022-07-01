Наниматель не платит зарплату месяцами? Что делать в такой ситуации, расскажут в программе «Решение есть!»

« Решение есть! » – проект СТВ, призванный помогать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Уже второй месяц, грубо говоря, 60 дней кормят завтраками. Каждую пятницу должны быть какие-то начисления, но их не происходит.

Я даже не знаю, у меня никаких документов нет. И я не знаю, к кому обратиться. Они могут сказать, что мы первый раз видим этого человека, мы его не знаем.

Хроническое безденежье. Что делать, если кровно заработанные не платят месяцами?