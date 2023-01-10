Наступит ли мир на Земле в 2023-м? Вот что ответили эксперты

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», и Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования. Юлия Бешанова, СТВ:

Учитывая внешнеполитическую обстановку, милитаризацию соседних государств, сможем ли вернуться к такому понятию, как мир, в том понимании, которое было еще несколько лет назад, как к чему-то, абсолютно обыденному?

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Я думаю, что и несколько лет назад мир не был обыденностью. Белорусы не понимали те процессы, которые происходят, к сожалению. Наверное, в этом есть и своя правда. Может, не надо было нагнетать обстановку. Но объективно процессы и несколько лет назад были очень непростыми. И то, что происходит сегодня, в значительной мере готовилось всем ходом предыдущих событий. Если говорить о взрослом состоянии общества, то всегда люди должны понимать, что мир – это не само собой разумеющееся. Мир – это то, что должно быть защищено. Мир – это та задача, которая должна быть решена. Мне кажется, что наши деды, даже родители, люди, которые либо прошли Великую Отечественную войну, либо те, которые застали фронтовиков, это понимали. Они даже за праздничным столом всегда поднимали тост за чистое небо над головой. То есть они понимали, что это большая ценность и эту ценность надо беречь и защищать. Я думаю, что для белорусского общества, да и для любого, нынешние события должны быть уроком того, что мир очень легко может быть нарушен, а вернуться к нему совсем непросто.

Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:

Это задача нашего общества – сохранить мир. Юлия Бешанова:

А что каждый может сделать, общественные объединения, каждый человек, чтобы его сохранить? Олег Дьяченко:

Нужно, во-первых, понимать других, идти на компромиссы, потому что здоровые, здравомыслящие компромиссы являются залогом проведения мирных переговоров по всем направлениям и в нашем обществе, и вовне. Поэтому понимание и уважение. Юлия Бешанова:

А как вы относитесь к фразе «хочешь мира – готовься к войне»? Олег Дьяченко:

Они дополняют друг друга, потому что с сильным в военном отношении государством будут иметь дело все. Юлия Бешанова:

То есть мир проще сохранить?