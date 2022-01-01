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«Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж». В Минске 1 января прошёл забег трезвости

01 января 2022 13:32
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Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ продолжает работать на улицах праздничной столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связь со студией выходит Карина Верховцева.  

«Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж». В Минске 1 января прошёл забег трезвости-1

Карина Верховцева, корреспондент:  
С наступившим 2022-м годом! Хочу пожелать в первую очередь здоровья! Именно курс на здоровый образ жизни взяли участники легкоатлетического забега. Да, вы не ослышались. 1 января на эту площадку вышло очень много минчан, чтобы проявить себя в спортивной подготовке.  

Зарегистрировались 220 человек. Две дистанции – 2,5 и 5 километров. На финише бегунов ждали медали, горячий чай и угощения.  

«Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж». В Минске 1 января прошёл забег трезвости-4

Сергей Зыков, ведущий специалист Белорусской федерации легкой атлетики:  
К нашей большой радости, людей собралось больше 200 человек. Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж, такой спрос будет и что нам даже придется устанавливать лимит – желающих было гораздо больше. Настроение хорошее, это дело будем продолжать. Призываем людей к здоровому образу жизни.  

«Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж». В Минске 1 января прошёл забег трезвости-7

Андрей Токарев, участник забега:  
В нашей семье есть традиция вести здоровый образ жизни. Мы не употребляем алкоголь, регулярно бегаем. А вот и наша семья. Молодцы. Это моя дочь Любаша и супруга Оленька. Мы добежали. И сын Федор.
Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов.
Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров.  

«Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж». В Минске 1 января прошёл забег трезвости-10

Иван Кустов, участник забега:  
Я сегодня среди всех участников первый прибежал и победил. Когда идет забег, то мы всегда бежим и получаем удовольствие от этого.  

«Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж». В Минске 1 января прошёл забег трезвости-13

Вот так в Минске мотивируют на целый год.  

# Новый год # общество # Карина Верховцева # Сергей Зыков # Андрей Токарев # Иван Кустов # Фотофакт

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