«Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж». В Минске 1 января прошёл забег трезвости

Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ продолжает работать на улицах праздничной столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связь со студией выходит Карина Верховцева.

Карина Верховцева, корреспондент:

С наступившим 2022-м годом! Хочу пожелать в первую очередь здоровья! Именно курс на здоровый образ жизни взяли участники легкоатлетического забега. Да, вы не ослышались. 1 января на эту площадку вышло очень много минчан, чтобы проявить себя в спортивной подготовке. Зарегистрировались 220 человек. Две дистанции – 2,5 и 5 километров. На финише бегунов ждали медали, горячий чай и угощения.

Сергей Зыков, ведущий специалист Белорусской федерации легкой атлетики:

К нашей большой радости, людей собралось больше 200 человек. Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж, такой спрос будет и что нам даже придется устанавливать лимит – желающих было гораздо больше. Настроение хорошее, это дело будем продолжать. Призываем людей к здоровому образу жизни.

Андрей Токарев, участник забега:

В нашей семье есть традиция вести здоровый образ жизни. Мы не употребляем алкоголь, регулярно бегаем. А вот и наша семья. Молодцы. Это моя дочь Любаша и супруга Оленька. Мы добежали. И сын Федор.

Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов.

Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров.

Иван Кустов, участник забега:

Я сегодня среди всех участников первый прибежал и победил. Когда идет забег, то мы всегда бежим и получаем удовольствие от этого.