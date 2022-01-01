«Никогда не забывайте верить в чудо». С каким настроением белорусы и гости страны отмечали Новый год у Дворца спорта

Новости Беларуси. Новогодняя ночь в стране прошла без чрезвычайных ситуаций. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту информацию озвучили в МВД и МЧС. Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме. Если веселиться, так по полной. В этом убедилась наша съемочная группа, которая всю ночь была на минских улицах, где и встречали Новый год.

Первые секунды нового года в Минске выдались осенними. Среди зонтов мелькали мокрые красные шапки, а в центре хороводов оказались лужи. Но едва ли дождь смог напугать минчан. Гости главной новогодней елки столицы сошлись во мнении, что у природы нет плохой погоды.

Ребята, почему нет? Люди у нас веселые, жизнерадостные. Почему они не должны прийти, дома сидеть в четырех стенах?

Нет, не мешает нам дождь, наоборот, погода такая немножко теплая, что можно даже выйти спокойно с детьми, не в мороз. Мы переживали, что будет мороз и не сможем выйти на улицу. Концерт, безопасность и люди – в том числе за компанией приходили на площадку у Дворца спорта. Кто-то приходил, а кто-то приезжал.

Мы приехали из города Гомеля. Это было наше спонтанное решение, очень быстрое. У нас были немножко другие планы, но мы решили приехать к нашему другу небольшой своей компанией. Поэтому сегодня стартанули и приехали.

Собрала столица не только белорусов из разных городов, но и друзей из соседних стран. Самостоятельно гости страны убедились в том, о чем прежде только слышали: в Беларуси живут добрые люди.

Дорогие наши друзья, белорусы! Россияне вас любят, россияне вас обожают, с Новым годом!

Мне это волнительно, потому что это самый лучший Новый год, который у меня был. Я праздную со своей сестрой, с семьей, друзьями в другом городе. Здесь очень красиво. В Твери не так, здесь другая атмосфера, здесь люди добрые, здесь все так классно.

Самые заметные персонажи прошедшей ночи Валентина и Евгений. Надев красную шубу, мужчина раздавал людям конфеты и мандарины. Мешок подарков опустел буквально в первый час. Валентина – в повседневной жизни машинист крана – поддержала символ Нового года.

Белый Тигр – я хотела как-то отличиться и людей порадовать. Все ходят, улыбаются, со мной фотографируются. Людям хорошо, и мне приятно.

Сам пришел. У меня есть подарочки какие-то. Просто хожу, с людьми общаюсь, вот и все. Это с детства все в основном, какие-то подарки. Когда тебе лет 8-9, ты вообще от всей этой обстановки получаешь такое удовольствие, радость. А потом, когда старше, все как-то попроще. Сейчас мне нравится, я вышел, просто гуляю и все, мне нравится. Семьей или с друзьями – минчане встречали Новый год под открытым небом. Для кого-то это может стать новой рождественской традицией. А у кого-то есть свои закрепленные праздничные ритуалы.

У меня есть одна традиция, она связана с украшением елки. Я каждый год покупаю только одну хорошую, красивую игрушку, и она запоминается. Когда родился сын, я купила маленького медвежонка.

Каждый год традиции меняются, а в этом году просто быть самому по-настоящему счастливым и это счастье нести людям.

Из-за тумана и временами накрапывающего дождя фейерверк до последнего оставался под вопросом. Но вот огни взорвались в темном небе, и на тысячи падающих звезд пиротехники минчане и гости столицы загадывали желания.

Полина Королева, корреспондент:

Впервые, наверное, я встречаю Новый год не за семейным столом, не с салатом «Оливье», а посреди города, возле главной елки Минска и с незнакомыми совершенно мне людьми. Но стоит признаться, что за такой короткий срок все, кто здесь есть, стали какими-то близкими и даже немного родными.

Концерт на Немиге не утихал до 04:00. Поздравляли город с праздником белорусские артисты. С творчеством заодно шагнула столица в новый год. Ирина Дорофеева: «Я желаю лишь одного – нам мира, благоразумия, уверенности и стабильности в завтрашнем дне». Подробнее здесь.