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Настоятель храма в Буйничах: «Этот храм воздвигнут на месте кровопролитного сражения»

23 апреля 2020 15:25
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Сколько их, полегших в 1941-м в битве за Могилев? До сих пор точную цифру озвучить не возьмется никто.

Настоятель храма в Буйничах: «Этот храм воздвигнут на месте кровопролитного сражения»-1

Настоятель храма в Буйничах: «Этот храм воздвигнут на месте кровопролитного сражения»-3

Иерей Алексей Шмелёв, настоятель храма Рождества Иоанна Крестителя аг. Буйничи:
Не случайно этот храм воздвигнут на месте кровопролитного сражения. Издревле на местах великих битв возводились храмы.

В нашем храме постоянно совершаются молитвы о всех тех, кто отдал жизнь свою за народ, за свое Отечество. И наша молитва – это не просто абстрактное воспоминание о былом прошлом, наша молитва, как говорил Федор Михайлович Достоевский, это деятельная любовь. Любовь ко всем тем, кто, не щадя себя, подарил нам будущее.

При возведении этого храма также были найдены останки, которые с честью были перенесены в Буйничский мемориал, и там они находятся в склепе.

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Настоятель храма в Буйничах: «Этот храм воздвигнут на месте кровопролитного сражения»-6

# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Дехтяр # Иерей Алексей Шмелев # Фотофакт

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