В Слуцке появилась огромная сигарета на кровати. Что за арт-объект?

Новости Беларуси. Слуцкие спасатели решили креативно привлечь внимание к проблеме курения в постели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Напротив городского парка культуры установили яркий арт-объект. Композиция из сигареты, тлеющей на кровати, и огнетушителя – инициатива местного отдела по чрезвычайным ситуациям. В темное время суток инсталляция подсвечивается.