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В Беларуси сделали более 120 тысяч тестов на коронавирус

23 апреля 2020 14:42
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Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сделали более 120 тысяч тестов на коронавирус-1

На данный момент проведено более 120 тысяч тестов. Зарегистрированы 8 022 человек с положительным результатом.

В Беларуси от коронавируса вылечились 938 человек

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Беларуси сделали более 120 тысяч тестов на коронавирус-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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