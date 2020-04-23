В Беларуси сделали более 120 тысяч тестов на коронавирус

Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент проведено более 120 тысяч тестов. Зарегистрированы 8 022 человек с положительным результатом.

В Беларуси от коронавируса вылечились 938 человек

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.