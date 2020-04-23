Город обрабатывается за два дня, в бригаде четыре человека. Как дезинфицируют Логойск?

Новости Беларуси. В Минской области продолжают проводить дезинфекцию улиц, подъездов и учреждений социального назначения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, в Логойске усилен контроль за соблюдением санитарного режима в домах-интернатах.

С это целью созданы специальные бригады. Дневной план бригады по санитарной обработке – как минимум сотня домов. Особое внимание – почтовым ящикам, поручням и домофонным кнопкам. Также дезинфицируют скамейки, детские площадки. На них, кстати, вешают таблички, в какое время была обработка, так как полчаса после этого там находиться нельзя.

Ирина Джарсалия, мастер по организации, эксплуатации, ремонту жилищного фонда Логойского коммунального хозяйства:

В бригаде четыре человека, которые занимаются непосредственно обработкой всех подъездов. В течение часа два человека обрабатывают приблизительно 10 подъездов. Логойск обрабатывается за два дня, сельская местность обрабатывается за день. Обрабатываем раз в неделю полностью всю зону.