Настоящие мужики – здесь! Президент пообщался с коллективом деревообрабатывающего цеха Березинского заповедника

Во время рабочей поездки в Березинский биосферный заповедник Александр Лукашенко поручил по-хозяйски развивать территории заповедников и осмотрел «деревню будущего», а опыт имеющегося там небольшого производства по переработке древесины предложил внедрять по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нам однозначно данное природой нельзя растерять – такой воздух и такую фауну – только беречь. Кстати, вы знали, что Березинский заповедник появился благодаря бобрам?

Одной из причин создания заповедника в 1925 году было обнаружение здесь популяции бобра. В то время считалось, что он исчез полностью. Были приняты меры по охране, даже бобриная ферма здесь была для экспорта. Посмотрите, в какие страны экспортировали бобра. Вон, в Россию. – Вредитель.

– Все, вырубил все. Я уже начал высаживать не лиственные, а хвою. Как-то елку не трогает.

– Может тую утащить.

– Да?

– Да.

Разговоры о переработке древесины продолжили после недолгой прогулки по производству, но прежде о нем самом. Компактный и оснащенный, проект однозначно нужный. Позволит людям зарабатывать и окупится через 3,5 года.

Глава государства пообщался с теми, кто здесь работает на технологичном оборудовании. В основном люди местные, но есть кадры, которых переманили даже из других регионов. Мужской коллектив был немногословным, но разве это важно, когда руки золотые?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самые настоящие мужики, Алена, обращаю на это внимание, не в Минске, они здесь. Посмотри на Назарова. Если бы не курил – идеальный мужик. Ты бросил курить? Сам себя гробит. Понимаешь, он курит, гробит себя, а я его лечу. Желаю тебе хорошую такую жену найти.