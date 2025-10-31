Настоящие мужики – здесь! Президент пообщался с коллективом деревообрабатывающего цеха Березинского заповедника
Во время рабочей поездки в Березинский биосферный заповедник Александр Лукашенко поручил по-хозяйски развивать территории заповедников и осмотрел «деревню будущего», а опыт имеющегося там небольшого производства по переработке древесины предложил внедрять по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нам однозначно данное природой нельзя растерять – такой воздух и такую фауну – только беречь. Кстати, вы знали, что Березинский заповедник появился благодаря бобрам?
Одной из причин создания заповедника в 1925 году было обнаружение здесь популяции бобра. В то время считалось, что он исчез полностью. Были приняты меры по охране, даже бобриная ферма здесь была для экспорта. Посмотрите, в какие страны экспортировали бобра. Вон, в Россию.
– Вредитель.
– Все, вырубил все. Я уже начал высаживать не лиственные, а хвою. Как-то елку не трогает.
– Может тую утащить.
– Да?
– Да.
Разговоры о переработке древесины продолжили после недолгой прогулки по производству, но прежде о нем самом. Компактный и оснащенный, проект однозначно нужный. Позволит людям зарабатывать и окупится через 3,5 года.
Глава государства пообщался с теми, кто здесь работает на технологичном оборудовании. В основном люди местные, но есть кадры, которых переманили даже из других регионов. Мужской коллектив был немногословным, но разве это важно, когда руки золотые?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самые настоящие мужики, Алена, обращаю на это внимание, не в Минске, они здесь. Посмотри на Назарова. Если бы не курил – идеальный мужик. Ты бросил курить? Сам себя гробит. Понимаешь, он курит, гробит себя, а я его лечу. Желаю тебе хорошую такую жену найти.
Это редкость. Понимаешь, эти люди, редкость уже, к сожалению. Поэтому рядом должны стоять у Алексея два человека, три, которые будут это делать.
– Вы правы, найти сегодня человека, который умеет это делать, достаточно сложно.
– А это надо будет всегда. А кто это сделает? Вот они. А уйдут они, кто? Их ученики. Поэтому, когда начинаю так говорить, мне Эйсмонт [Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси] и другие говорят: а вы сколько президентов подготовили?
Ну я перечисляю всех: от Алены Сыровой до Назарова. Говорят, это не надо. Поэтому я редко об этом говорю, но это важно. Тем более спасибо и западникам, они оборудование умеют делать. Мы не дураки, что-то скопировали, что-то у них взяли и такое вот чудо делаем. Так это самое несложное, а можем и сложнее.
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Давайте для своих людей делать! Лукашенко поручил развивать территории заповедников