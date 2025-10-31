Давайте для своих людей делать! Лукашенко поручил развивать территории заповедников

Развивать территории заповедников надо по-хозяйски. Такое поручение дал Президент. Александр Лукашенко сегодня, 31 октября, работал в Лепельском районе, где посетил Березинский биосферный заповедник. Уникальному природному комплексу исполнилось 100 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилей старейшая природоохраняемая территория страны встречает в обновленном виде: проведена масштабная реконструкция и модернизация центральной усадьбы – деревни Домжерицы. Развитие населенного пункта соответствует концепции «деревни будущего». Так, ведется жилищное строительство, уже обновлена производственная база. Кроме того, в Доме экологического просвещения открылся Музей заповедного дела, здесь собран опыт нескольких поколений ученых, лесников и энтузиастов. Глава государства ознакомился с обновленными объектами, особо отметил важность развития территорий заповедника, в том числе в туристическом отношении. Сегодня это прибыльная отрасль: к нам активно приезжают гости из-за рубежа, и сами белорусы все чаще делают выбор в пользу отпуска на своей земле, тем более, что предложений достаточно. Впрочем, важно не только развивать подобные территории (монетизировать их в разумных пределах), но и бережно распоряжаться ресурсами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте для своих людей делать, чтобы и я, и ты тоже, и помоложе, и твои дети могли от этого что-то взять. Несколько потребительски звучит, но хочется, чтобы наши люди от этого что-то поимели. Вот глобально. Деревня, сохранение ее, поэтому нам надо все земное здесь. Но главное – не надо, чтобы все сгнило в лесу. В этих 90 % заповедных мест есть, где наводить порядок. Посмотрите эти карьеры старые. Туда свозят этот мусор, и никто даже не подумал, чтобы бульдозер поставить хоть раз в месяц, присыпать это все песком, чтобы не разносило по полям. Вот пусть порядок наводят. Они знают эти все свои косяки. Пусть плодородие почв поднимают. Ну и, конечно, вот то, что мне Комитет госконтроля по Лепельскому району доложил. Вчера опять они мне в ночь подкидывают эту гадость. Ну этого быть не должно. Вот эта заповедная зона – надо наводить порядок здесь везде. И должно быть вот так.