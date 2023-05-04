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«Бережём память о погибших». Команда СТВ собрала самые яркие моменты акции «Беларусь помнит. Помним каждого»

04 мая 2023 17:14
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Новости Беларуси. Без привязки к дате белорусы свято чтят подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. Тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо, вспоминают не только по праздникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бережём память о погибших». Команда СТВ собрала самые яркие моменты акции «Беларусь помнит. Помним каждого»-1

«Бережём память о погибших». Команда СТВ собрала самые яркие моменты акции «Беларусь помнит. Помним каждого»-3

«Бережём память о погибших». Команда СТВ собрала самые яркие моменты акции «Беларусь помнит. Помним каждого»-5

А в преддверии Дня Победы к мемориалам и воинским захоронениям люди и вовсе идут нескончаемым потоком, чтобы возложить цветы и склонить головы в знак благодарности. «Беларусь помнит. Помним каждого» – республиканская акция объединила сотни людей по всей стране. Самые яркие моменты собрали наши корреспонденты.  

«Бережём память о погибших». Команда СТВ собрала самые яркие моменты акции «Беларусь помнит. Помним каждого»-8

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
К сожалению, на сегодня европейские государства возрождают идеи нацизма. Я бы сказал, нагло переписывают историю. Оскверняют и сносят памятники, отказываются от Дня Победы, от праздника Победы. Это для нас неприемлемо, мы бережем память о погибших.

«Беларусь помнит каждого». Премьер-министр возложил цветы к мемориалу «Благовщина».

# Великая Отечественная война # общество # Роман Головченко # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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