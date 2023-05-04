«Бережём память о погибших». Команда СТВ собрала самые яркие моменты акции «Беларусь помнит. Помним каждого»

Новости Беларуси. Без привязки к дате белорусы свято чтят подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. Тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо, вспоминают не только по праздникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в преддверии Дня Победы к мемориалам и воинским захоронениям люди и вовсе идут нескончаемым потоком, чтобы возложить цветы и склонить головы в знак благодарности. «Беларусь помнит. Помним каждого» – республиканская акция объединила сотни людей по всей стране. Самые яркие моменты собрали наши корреспонденты.