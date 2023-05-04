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С работой и стажировкой за границей. Где могут помочь трудоустроиться белорусам с инвалидностью?

04 мая 2023 15:33
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Каждый день в мире происходят аварии, несчастные случаи и катастрофы, люди узнают о страшных неизлечимых болезнях, и все это делит их жизнь на до и после. Многих такие ситуации выбивают из колеи. Кто-то ставит крест на своей судьбе, однако немало и тех, кто оказался сильнее трагедии. Об историях тех, кто не опустил голову и не сложил руки в отчаянии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как часто получается трудоустроить, например, людей с ДЦП, с таким серьезным диагнозом? Насколько сейчас работодатели идут на встречу таким людям? Это сложно? 

С работой и стажировкой за границей. Где могут помочь трудоустроиться белорусам с инвалидностью?-1

Инна Малькевич, заведующая отделением обеспечения дневного пребывания лиц с тяжелыми и/или множественными физическими и/или психическими нарушениями ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Минского района»:
Это сложно, да. Но если ты задаешься целью помочь человеку трудоустроиться и преодолеваешь все трудности... Я знаю, просто столкнулась параллельно, меня попросили составить списки. «Белый аист» – это фонд наших белорусских бизнесменов, которые хотят взять молодых людей с инвалидностью, обучить каким-то определенным профессиям и затем их трудоустроить в такие очень солидные компании, даже с работой и стажировкой за границей. 

«Нашла свое дело и живу полноценной жизнью». Белоруска с инвалидностью рассказала, как стала ремесленником – подробнее здесь.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Инна Малькевич # Фотофакт

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