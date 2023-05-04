С работой и стажировкой за границей. Где могут помочь трудоустроиться белорусам с инвалидностью?

Каждый день в мире происходят аварии, несчастные случаи и катастрофы, люди узнают о страшных неизлечимых болезнях, и все это делит их жизнь на до и после. Многих такие ситуации выбивают из колеи. Кто-то ставит крест на своей судьбе, однако немало и тех, кто оказался сильнее трагедии. Об историях тех, кто не опустил голову и не сложил руки в отчаянии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как часто получается трудоустроить, например, людей с ДЦП, с таким серьезным диагнозом? Насколько сейчас работодатели идут на встречу таким людям? Это сложно?