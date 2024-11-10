Монетизировать каждый куб упавшего леса! Как в Беларуси выполняют задачу Президента?

В Беларуси к лесу особое отношение. Это наш стратегический ресурс, природное богатство, которым мы, безусловно, дорожим. И многое делаем, чтобы сохранить эту красоту. Ну из последнего – республиканская акция «Дай лесу новае жыццё!», старт которой дал в свое время глава государства и к которой уже присоединились больше 70 тысяч белорусов. На неделе рабочий настрой поддержал премьер-министр. Он приехал в Быховский район, который больше всего пострадал от летней стихии. Всего ураган повредил около 13 тысяч гектаров. Практически половину восстановят уже этой осенью, сообщил министр лесного хозяйства. Сделать все, чтобы ни один кубометр упавшего леса не пропал, – это принципиальное поручение главы государства. Осень для этого как раз самая подходящая пора. О лесном возрождении – Юлия Мычка.

Ветровал, который обрушился на белорусские леса, стал серьезным испытанием для всей лесной отрасли. Но четкая стратегия от главы государства – максимально монетизировать каждый куб дала свой результат. Все деревья, которые не выдержали стихии, будут использованы в промышленном производстве. Объемы огромные, но сегодня отрасль деревообработки они не пугают. Новые технологии, современное оборудование, высококвалифицированные кадры – инвестиции государства в эти ключевые позиции приближают глубокую переработку древесины на предприятиях «Беллесбумпрома» к 100 процентам. После глобальной модернизации мощности отрасли способны печальные последствия стихии превратить в живые деньги.

Сергей Касьянов, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Если говорить о высокой добавленной стоимости, то есть это, по сути дела, количество переделов в производстве. Только лесопиление имеет фактически один передел. Все остальные производства имеют больше переделов, грубо говоря, до семи. Более 90 %, таким образом, приходится именно на продукты с высокой добавленной стоимостью. Почти половину от объемов буреломной древесины концерн взял на себя. Только Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат принял 400 тысяч кубометров поврежденных деревьев – в 2 раза больше запланированного. Сырье продолжает поступать на предприятие и по сей день.