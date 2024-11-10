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Чей топор острее и как рубят с плеча? Собрали самые яркие моменты чемпионата по колке дров среди СМИ

10 ноября 2024 17:25
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На Неделе под Минском прошел чемпионат по колке дров среди СМИ. Уникальный и необычный формат. Сама по себе область, в которой соревнуются, удивляет и, возможно, некоторых обескураживает, как и состав участников. Журналисты разных медиа берутся за топоры и пилы. И, надо отменить, из года в год прокачивают уровень, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Чей топор острее и как рубят с плеча? Собрали самые яркие моменты чемпионата по колке дров среди СМИ-2

Как рубить и дрова, и правду – в одном и в другом тон во многом задает Президент. В этот раз глава государства взялся за белорусский топор и показал мастер-класс, как с ним управляться. Журналисты рубили как могли. Но, кроме дров, нарубили и пару актуальных вопросов.

Говорили в том числе про выборы в США. Об этом уже было чуть раньше. Но для нас главное, несмотря на то, что происходит в мире, а сегодня, кажется, история прибавила ход – мы храним себя и свой мир, рубим дрова, осваиваем новые технологии, отдыхаем, общаемся. В этом наша сила.

Подробности в видео.

# Александр Лукашенко # СМИ Беларуси

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