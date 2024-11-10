Политические мошенники атаковали белорусских педагогов! Шлют фейковые поручения

Нынешняя электоральная кампания ожидается относительно спокойной, но исключать ничего нельзя. На неделе генсек ОДКБ заявил, что НАТО продолжает вести информационную войну против Беларуси и России. Ситуация ухудшилась после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Все это, конечно, не добавляет спокойствия и нам. Но в Беларуси провели большую работу, чтобы очистить общественно-политическое поле от чужеродных элементов. Усилили работу спецслужб. Пресекли деятельность западных НКО. Так что электоральную кампанию встречаем во всеоружии. По сути, остался один путь для воздействия – это интернет. Мы уже наблюдаем аномальную активность в мессенджерах, где расплодились политические мошенники, которые на неделе атаковали белорусских педагогов. О новых схемах развода расскажет Глеб Прокофьев.

На неделе сообщение с просьбой проголосовать за Машеньку получил, кажется, каждый, у кого есть мессенджер. А вот произведения эпистолярного жанра – это новый виток – имели вполне конкретного адресата. Их направили белорусским учителям.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

«Поручается обеспечить размещение портретов Президента Лукашенко А.Г. на видных местах в учебных заведениях, а также в подъездах жилых домов и квартирах учащихся». Это фрагмент сообщения от якобы Министерства образования. Странная просьба, особенно последние два пункта. Учителя, конечно, этому не поверили. Фейковые поручения получали по всей стране. В Барановичах, например, атаковали чуть ли не каждую школу. Причем в легендах пытались не повторяться и рассылали разные варианты.

Сергей Пузиков, директор Средней школы № 18 г. Барановичи:

Якобы поручение министра образования готовиться к празднику Великого Октября.

Фейковое руководство просит устроить конкурс сочинений. Можно и повестись. Но опытные педагоги сразу учуяли неладное. Сообщения просто усеяны грамматическими ошибками. Фейкоделам опять двойка. Сергей Пузиков:

Какие-то глупые темы сочинений, которые придумал, судя по всему, совершенно недалекий человек. Они взяты, наверное, из тем сочинений, которые в 20-м – 23-м годах писали советские пионеры. Если цель – взбудоражить педагогов, то до них эти письма вообще не доходят.

А пару недель назад выстрел из фейкомета долетел до детского сада в Бресте. В электронном письме срочное поручение: провести собрание для формирования инициативной группы, чтобы выдвинуть на выборы одного из высших должностных лиц. И вишенка на торте – предоставить список участников инициативной группы. То есть отдать аферистам личные данные сотрудников.