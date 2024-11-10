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Политические мошенники атаковали белорусских педагогов! Шлют фейковые поручения

10 ноября 2024 17:09
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Нынешняя электоральная кампания ожидается относительно спокойной, но исключать ничего нельзя. На неделе генсек ОДКБ заявил, что НАТО продолжает вести информационную войну против Беларуси и России. Ситуация ухудшилась после вступления в альянс Швеции и Финляндии.

Все это, конечно, не добавляет спокойствия и нам. Но в Беларуси провели большую работу, чтобы очистить общественно-политическое поле от чужеродных элементов. Усилили работу спецслужб. Пресекли деятельность западных НКО. Так что электоральную кампанию встречаем во всеоружии. По сути, остался один путь для воздействия – это интернет. Мы уже наблюдаем аномальную активность в мессенджерах, где расплодились политические мошенники, которые на неделе атаковали белорусских педагогов.

О новых схемах развода расскажет Глеб Прокофьев.

Политические мошенники атаковали белорусских педагогов! Шлют фейковые поручения-2

На неделе сообщение с просьбой проголосовать за Машеньку получил, кажется, каждый, у кого есть мессенджер. А вот произведения эпистолярного жанра – это новый виток – имели вполне конкретного адресата. Их направили белорусским учителям.

Политические мошенники атаковали белорусских педагогов! Шлют фейковые поручения-4

Глеб Прокофьев, корреспондент:
«Поручается обеспечить размещение портретов Президента Лукашенко А.Г. на видных местах в учебных заведениях, а также в подъездах жилых домов и квартирах учащихся». Это фрагмент сообщения от якобы Министерства образования. Странная просьба, особенно последние два пункта. Учителя, конечно, этому не поверили.

Фейковые поручения получали по всей стране. В Барановичах, например, атаковали чуть ли не каждую школу. Причем в легендах пытались не повторяться и рассылали разные варианты.

Политические мошенники атаковали белорусских педагогов! Шлют фейковые поручения-6

Сергей Пузиков, директор Средней школы № 18 г. Барановичи:
Якобы поручение министра образования готовиться к празднику Великого Октября. 

Политические мошенники атаковали белорусских педагогов! Шлют фейковые поручения-8

Фейковое руководство просит устроить конкурс сочинений. Можно и повестись. Но опытные педагоги сразу учуяли неладное. Сообщения просто усеяны грамматическими ошибками. Фейкоделам опять двойка. 

Сергей Пузиков:
Какие-то глупые темы сочинений, которые придумал, судя по всему, совершенно недалекий человек. Они взяты, наверное, из тем сочинений, которые в 20-м 23-м годах писали советские пионеры. Если цель взбудоражить педагогов, то до них эти письма вообще не доходят.

Политические мошенники атаковали белорусских педагогов! Шлют фейковые поручения-10

А пару недель назад выстрел из фейкомета долетел до детского сада в Бресте. В электронном письме срочное поручение: провести собрание для формирования инициативной группы, чтобы выдвинуть на выборы одного из высших должностных лиц. И вишенка на торте – предоставить список участников инициативной группы. То есть отдать аферистам личные данные сотрудников.

Политические мошенники атаковали белорусских педагогов! Шлют фейковые поручения-12

Ольга Полховская, заведующая Детским садом № 72 Бреста:
Фейки сами по себе преследуют разбалансирование той или иной деятельности. Поэтому любой фейк, который поступает, вызывает какую-то определенную напряженность, отнимает время от профессиональной деятельности.

В Министерстве образования держат ситуацию на контроле. Любая информация тщательно проверяется. А у педагогов есть четкие инструкции, как действовать в любой непонятной ситуации.

Далее смотрите в видео.

# Глеб Прокофьев

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