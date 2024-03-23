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Корабль «Союз МС-25» с белоруской Мариной Василевской на борту стартовал с космодрома Байконур

23 марта 2024 12:45
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Все эти дни за подготовкой к полету на МКС первой белорусской женщины-космонавта следила наша съемочная группа. И сейчас, в самый ответственный момент, команда СТВ находится в эпицентре событий на космодроме Байконур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нас есть возможность показать исторические кадры полета первой белоруски в космос в прямом эфире!

Константин Герцев уже на связи.

Корабль «Союз МС-25» с белоруской Мариной Василевской на борту стартовал с космодрома Байконур-1

Константин Герцев, корреспондент:
Та же степь, тот же космодром, та же ракеты и тот же экипаж. Конечно, отмена старта повергла в шок всех фанатов космоса. Но все-таки стоит отдать должное руководству «Роскосмоса» и всей государственной корпорации. В течение суток была ракета проанализирована буквально под рентгеном и выявлены те недочеты, которые помешали позавчера уйти на старт. Но сегодня опять все в сборе. Может, не такое количество туристов и журналистов, но все же ажиотаж присутствует. Конечно, шли разговоры, стоит ли проводить весь ритуал провода космонавтов до космодрома, все-таки они уже этот этап проходили. Но руководство корпорации приняло решение повторить.

Корабль «Союз МС-25» с белоруской Мариной Василевской на борту стартовал с космодрома Байконур-4

Марина Василевская, участница космического полета:
Ну, получилось так, что у меня нештатная ситуация произошла. И готовились к короткой схеме. А тут пошло не по плану, и мы полетим по длинной схеме. Но для меня это намного как-то лучше, не знаю. Я прям чувствую, что все будет хорошо, и больше времени, действительно, на адаптацию будет. И уже когда прилетим на станцию, я уверена, что я буду чувствовать себя хорошо.

Корабль «Союз МС-25» с белоруской Мариной Василевской на борту стартовал с космодрома Байконур-7

Константин Герцев:
На наших глазах сейчас происходит старт ракеты-носителя «Союз 2.1а» с кораблем «Союз МС-25». На борту Герой России Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американский астронавт Трейси Дайсон.

Считаные секунды и ракета уже скрывается за облаками. Это стоит видеть вживую! Это действительно вершина человеческого прогресса.

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская # Константин Герцев

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