Корабль «Союз МС-25» с белоруской Мариной Василевской на борту стартовал с космодрома Байконур

Все эти дни за подготовкой к полету на МКС первой белорусской женщины-космонавта следила наша съемочная группа. И сейчас, в самый ответственный момент, команда СТВ находится в эпицентре событий на космодроме Байконур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нас есть возможность показать исторические кадры полета первой белоруски в космос в прямом эфире! Константин Герцев уже на связи.

Константин Герцев, корреспондент:

Та же степь, тот же космодром, та же ракеты и тот же экипаж. Конечно, отмена старта повергла в шок всех фанатов космоса. Но все-таки стоит отдать должное руководству «Роскосмоса» и всей государственной корпорации. В течение суток была ракета проанализирована буквально под рентгеном и выявлены те недочеты, которые помешали позавчера уйти на старт. Но сегодня опять все в сборе. Может, не такое количество туристов и журналистов, но все же ажиотаж присутствует. Конечно, шли разговоры, стоит ли проводить весь ритуал провода космонавтов до космодрома, все-таки они уже этот этап проходили. Но руководство корпорации приняло решение повторить.

Марина Василевская, участница космического полета:

Ну, получилось так, что у меня нештатная ситуация произошла. И готовились к короткой схеме. А тут пошло не по плану, и мы полетим по длинной схеме. Но для меня это намного как-то лучше, не знаю. Я прям чувствую, что все будет хорошо, и больше времени, действительно, на адаптацию будет. И уже когда прилетим на станцию, я уверена, что я буду чувствовать себя хорошо.