Азарёнок: все мы – белорусы, китайцы, сирийцы, сербы, все люди добра – сегодня все мы русские!

Страшная трагедия в России в очередной раз прояснила, кто есть кто. Тысячи и тысячи людей в Беларуси и по всему миру скорбят, сопереживают, возлагают цветы. Но не скрывают своей радости и нацисты. О том, как отозвалось это жуткое событие по всему миру – в авторской рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром Белгород. 7 часов. Женщина вышла погулять с собакой. И тут... В день Хатыни, когда их предшественники загнали детей, женщин и стариков в сарай и подожгли. А тех, кто вырывался и пытался бежать, расстреливали из пулеметов. Кто-то смеялся. Кто-то не верил, когда мы тут из телевизоров рассказывали про фашистов и про колокол, который звонит по каждому. И пуля, и снаряд – они не выбирают, за кого ты голосовал и как ты к СВО относишься. Нас идут убивать! Всех, всех до единого, каждого из нас.

Без эмоций спокойно фиксируем события. 8 марта посольства США и Британии обратились к своим гражданам с призывом не посещать массовые мероприятия. В ответ на это Мария Захарова обратилась: если вы что-то знаете, поделитесь с властями России, правоохранительными органами. Они молчали. Ну как, не знали, что ли? Помните Порфирия Петровича у Достоевского? Вы и убили-с! Они это организовывали. Исполнители взяты. Трясутся. Плачут. Ублюдки. Но для кого-то секрет, что все террористические организации, будь то Аль-Каида, ИГИЛ или ГУР Украины, не просто подконтрольны. Они создавались западными спецслужбами.

Или нынешний советник президента США Джейк Салливан не говорил, что ИГИЛ играет на их стороне? Террорист номер 0 – главный террорист – жирный, сальный, лощеный, подлый, мерзкий гегемон. А теперь готовим списки. Все все сказали. Все все проявили. Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис вчера написал: «Давайте не терять фокус». Нацистское дерьмо.

Григорий Азаренок: Змагары. «Все нравится; еще видосов с ивента; здоровье погибшим; кайф; все равно спились бы; все же лучше умереть молодым и красивым запутинцем, чем мордой в салате от алгоголизма; прекрасный пикник; отличный и веселый концерт». Это те, кто против Александра Лукашенко за добро и демократию, напомню вам. А уйти убийцы пытались в Украину. Надо что-то объяснять? Президент выразил соболезнования. Все время на связи с Путиным. Спецслужбы вместе работали с первой минуты. Пособников брали, в том числе на наши общие границы.

А люди? Белорусы в эту же секунду пошли к посольству. Уже было поздно, цветочные закрыты. Но люди находили. И всю ночь, и сегодня весь день шли и идут. Мы с братьями.

А теперь не о популярном. Враг же знал, куда идти. На концерт. В день памяти Хатыни, в пятницу Великого поста, в модный торговый центр. А мог прийти на Зыбицкую. А мог в любой минский ночной клуб. И расстреливать, как в тире. И сжечь. И это не призыв забыть о радости, о жизни – ни в коем случае. Только идут убивать нас. Идут.

А теперь расскажу небольшую историю. 18 апреля 1993 года на Пасху были убиты три монаха – Василий, Трофим и Ферапонт. Они были заколоты, зарезаны ножом с числом 666 на лезвии. Но вместо уныния, отчаяния, злобы и страха они стали святыми. И Пасха Красная стала символом победы над злом.

Вспомним ныне Петра Аркадьевича Столыпина. После жуткого теракта на его даче, когда погибли его дочери, он выступил в Думе и сказал: «Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли и мысли. Все они сводятся к двум словам, обращенным к власти – руки вверх. На эти слова, господа, правительство с полным спокойствием, с осознанием своей правоты может ответить только двумя словами: не запугаете!» Сегодня все мы, белорусы, китайцы, сирийцы, сербы, все люди добра – сегодня все мы русские. И мы говорим: мы не боимся, не запугаете. Ты бойся, старый, дряхлый, мерзкий урод в Лондоне и Вашингтоне. Бойся, нацистская дрянь. Мы идем. Бросайтесь в окно. Русские идут. Русские идут! И вам не спрятаться – мы за все воздадим! Русские идут! С нами Бог!