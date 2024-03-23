Какие задачи выполнит Марина Василевская на МКС и повлиял ли перенос старта на экипаж? Рассказал Иван Буча
Корабль «Союз МС-25» с белоруской Мариной Василевской на борту стартовал с космодрома Байконур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Корабль «Союз МС-25» с белоруской Мариной Василевской на борту стартовал с космодрома Байконур.
«Уверен, что корабль выйдет на заданную орбиту»
Константин Герцев, корреспондент:
Хочется пригласить к беседе человека, который все время был с нашими девушками, с Мариной Василевской и Анастасией Ленковой. Иван Буча непосредственно вел белорусскую программу. Иван Николаевич, приветствую вас. Поздравлять пока не буду, пока не вышли на орбиту. Есть определенная традиция. Что у вас сейчас на душе?
Иван Буча, заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси:
На душе у меня воодушевление, смятение и спокойствие, потому что старт состоялся. И уверенность, что корабль выйдет на заданную орбиту.
Как в России оценили подготовку наших космонавток?
Константин Герцев:
Девушки были более полугода в Центре подготовки космонавтов, практически три недели здесь, на космодроме Байконур, общались вы с российскими коллегами напрямую. Какое вообще впечатление сложилось у наших российских коллег о наших двух белорусских потрясающих девчонках?
Иван Буча:
Подготовка наших космонавтов Марины Василевской и Натальи Ленковой началась 24 июля. За этот период они прошли полный курс необходимой подготовки для краткосрочного полета. Результаты они показали очень высокие. Сложили замечательное впечатление у всех, кто занимался их подготовкой в Центре подготовки космонавтов. Это РКК «Энергия», НПО «Звезда». Экзамены сдали непременно на отлично. По итогам экзаменационных тренировок, по результатам подготовки получили оценки «отлично» оба экипажа. И было отмечено, что белорусские космонавты высоко подготовленные и готовы выполнить все задачи полета.
Какие задачи стоят перед Мариной Василевской?
Константин Герцев:
Если кратко, какие сейчас стоят задачи перед Мариной Василевской после стыковки с МКС? Как я понимаю, срок работы 12 суток был сохранен?
Иван Буча:
Да, срок работы, невзирая на то, что старт был перенесен, сохранен. И 12 суток предстоит Марине Василевской работать на Международной космической станции. У нее есть ряд экспериментов, которые входят в научную программу полета. Научная программа полета сформирована Академией наук Беларуси, «Роскосмосом» и Российской академией наук. Это научные эксперименты в различных сферах науки. Это биология, дистанционное зондирование Земли, физиология и некоторые другие. Также Марине Василевской предстоит провести ряд мероприятий на МКС, о которых наши соотечественники, наша Беларусь узнают чуть позже, когда эти работы будут проведены.
«Старт был перенесен, но на экипаж это не повлияло»
Константин Герцев:
Понятно, что был перенесен старт. Конечно, это был шок и для всех находящихся здесь туристов, журналистов, но, конечно, в первую очередь, для экипажа. Вы были рядом, когда все произошло, и видели их одним из первых, их состояние. Что было с ребятами в тот момент?
Иван Буча:
Старт был перенесен, но на экипаж это не повлияло, на здоровье, на состояние экипажа, конечно, было волнение. Неуверенности не было. Все были уверены, что старт в резервный день состоится. Он состоялся. Моральное состояние нашего экипажа было достаточно высокое.
Константин Герцев:
Кто-то их мотивировал, мне кажется, кто-то сказал этот ключевой спич.
Иван Буча:
Мотивировал командир Олег Новицкий. И я в этом тоже принимал участие. Нам удалось, к полету Марина Василевская была абсолютно уверена, абсолютно спокойна и готова к старту.
Константин Герцев:
Олег Новицкий – уже определенная икона отечественной космонавтики. И говорить о том, как он вел Марину Василевскую, можно много. Он будет принимать участие в работе на МКС рядом с Мариной Василевской? Или у него своя программа?
Иван Буча:
У него программа такая же, как и у Марины Василевской. Все эксперименты они будут делать с участием Олега Новицкого. Программа разработана для экспедиции посещения 21. И поэтому экипаж будет работать совместно. Да, американский представитель, он будет работать по своей программе, по программе длительной экспедиции. Но, конечно, если будет необходимость, то и другие члены экипажа российского сегмента Международной космической станции примут участие в тех работах, которые предполагаются к проведению на МКС.
«Они понимают друг друга с полуслова». Какая атмосфера царит на корабле?
Константин Герцев:
Раз мы уже вспомнили американскую коллегу Трейси Дайсон, конечно, хочется отметить, что космос – это зона без политики, и сколько мы видели наш основной экипаж и дублирующий, в том числе Дональд Петтит принимает участие. Потрясающая атмосфера, потрясающий контакт, вообще с полуслова, просто, кажется, взгляды друг друга они понимают.
Иван Буча:
Мало того, что они понимают друг друга с полуслова, я имею в виду Трейси Дайсон, Олега Новицкого и Марину Василевскую, они еще сложили даже дружеские отношения. И было приятно видеть, что все возникающие задачи решаются не просто профессиональными людьми, но еще и добрыми друзьями.
Итак, свершилось! Только что мы стали свидетелями исторического события. Пуск ракеты состоялся! В истории отечественной космонавтики началась новая эпоха. Корабль с экипажем в составе космонавта «Роскосмоса» Олега Новицкого, белоруски Марины Василевской и астронавта NASA Трейси Дайсон доберется до МКС по двухсуточной схеме сближения.
Полет продлится 50 часов 34 минуты. За это время «Союз МС-25» совершит 34 витка вокруг Земли. Стыковка с МКС ожидается 25 марта в 18:10 по минскому времени. В космосе наша соотечественница проведет 12 суток. Накануне государственная комиссия приняла решение о сохранении сроков работы экипажа на Международной космической станции. Поэтому с учетом даты стыковки возвращение на Землю перенесено на 6 апреля.