Какие задачи выполнит Марина Василевская на МКС и повлиял ли перенос старта на экипаж? Рассказал Иван Буча

Корабль «Союз МС-25» с белоруской Мариной Василевской на борту стартовал с космодрома Байконур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корабль «Союз МС-25» с белоруской Мариной Василевской на борту стартовал с космодрома Байконур. «Уверен, что корабль выйдет на заданную орбиту» Константин Герцев, корреспондент:

Хочется пригласить к беседе человека, который все время был с нашими девушками, с Мариной Василевской и Анастасией Ленковой. Иван Буча непосредственно вел белорусскую программу. Иван Николаевич, приветствую вас. Поздравлять пока не буду, пока не вышли на орбиту. Есть определенная традиция. Что у вас сейчас на душе?

Иван Буча, заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси:

На душе у меня воодушевление, смятение и спокойствие, потому что старт состоялся. И уверенность, что корабль выйдет на заданную орбиту. Как в России оценили подготовку наших космонавток? Константин Герцев:

Девушки были более полугода в Центре подготовки космонавтов, практически три недели здесь, на космодроме Байконур, общались вы с российскими коллегами напрямую. Какое вообще впечатление сложилось у наших российских коллег о наших двух белорусских потрясающих девчонках?

Иван Буча:

Подготовка наших космонавтов Марины Василевской и Натальи Ленковой началась 24 июля. За этот период они прошли полный курс необходимой подготовки для краткосрочного полета. Результаты они показали очень высокие. Сложили замечательное впечатление у всех, кто занимался их подготовкой в Центре подготовки космонавтов. Это РКК «Энергия», НПО «Звезда». Экзамены сдали непременно на отлично. По итогам экзаменационных тренировок, по результатам подготовки получили оценки «отлично» оба экипажа. И было отмечено, что белорусские космонавты высоко подготовленные и готовы выполнить все задачи полета. Какие задачи стоят перед Мариной Василевской? Константин Герцев:

Если кратко, какие сейчас стоят задачи перед Мариной Василевской после стыковки с МКС? Как я понимаю, срок работы 12 суток был сохранен? Иван Буча:

Да, срок работы, невзирая на то, что старт был перенесен, сохранен. И 12 суток предстоит Марине Василевской работать на Международной космической станции. У нее есть ряд экспериментов, которые входят в научную программу полета. Научная программа полета сформирована Академией наук Беларуси, «Роскосмосом» и Российской академией наук. Это научные эксперименты в различных сферах науки. Это биология, дистанционное зондирование Земли, физиология и некоторые другие. Также Марине Василевской предстоит провести ряд мероприятий на МКС, о которых наши соотечественники, наша Беларусь узнают чуть позже, когда эти работы будут проведены. «Старт был перенесен, но на экипаж это не повлияло»

Константин Герцев:

Понятно, что был перенесен старт. Конечно, это был шок и для всех находящихся здесь туристов, журналистов, но, конечно, в первую очередь, для экипажа. Вы были рядом, когда все произошло, и видели их одним из первых, их состояние. Что было с ребятами в тот момент? Иван Буча:

Старт был перенесен, но на экипаж это не повлияло, на здоровье, на состояние экипажа, конечно, было волнение. Неуверенности не было. Все были уверены, что старт в резервный день состоится. Он состоялся. Моральное состояние нашего экипажа было достаточно высокое. Константин Герцев:

Кто-то их мотивировал, мне кажется, кто-то сказал этот ключевой спич. Иван Буча:

Мотивировал командир Олег Новицкий. И я в этом тоже принимал участие. Нам удалось, к полету Марина Василевская была абсолютно уверена, абсолютно спокойна и готова к старту. Константин Герцев:

Олег Новицкий – уже определенная икона отечественной космонавтики. И говорить о том, как он вел Марину Василевскую, можно много. Он будет принимать участие в работе на МКС рядом с Мариной Василевской? Или у него своя программа?

Иван Буча:

У него программа такая же, как и у Марины Василевской. Все эксперименты они будут делать с участием Олега Новицкого. Программа разработана для экспедиции посещения 21. И поэтому экипаж будет работать совместно. Да, американский представитель, он будет работать по своей программе, по программе длительной экспедиции. Но, конечно, если будет необходимость, то и другие члены экипажа российского сегмента Международной космической станции примут участие в тех работах, которые предполагаются к проведению на МКС. «Они понимают друг друга с полуслова». Какая атмосфера царит на корабле? Константин Герцев:

Раз мы уже вспомнили американскую коллегу Трейси Дайсон, конечно, хочется отметить, что космос – это зона без политики, и сколько мы видели наш основной экипаж и дублирующий, в том числе Дональд Петтит принимает участие. Потрясающая атмосфера, потрясающий контакт, вообще с полуслова, просто, кажется, взгляды друг друга они понимают. Иван Буча:

Мало того, что они понимают друг друга с полуслова, я имею в виду Трейси Дайсон, Олега Новицкого и Марину Василевскую, они еще сложили даже дружеские отношения. И было приятно видеть, что все возникающие задачи решаются не просто профессиональными людьми, но еще и добрыми друзьями.