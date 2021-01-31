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Наше молоко действительно такое особенное? Отвечает главный технолог белорусского предприятия

31 января 2021 18:01
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Новости Беларуси. Тема белорусско-китайских отношений. В начале 2021 года на китайский рынок ушли первые партии сухого молока. Интерес азиатских компаний во многом обусловлен ростом мировых цен на продовольствие, который наблюдается со второй половины прошлого года. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно этот факт, по мнению экспертов, заметно повысил привлекательность отечественной молочной продукции в странах дальней дуги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наше молоко действительно такое особенное? Отвечает главный технолог белорусского предприятия-1

К слову, Беларусь – одна из тех стран на планете, которые основательно решили задачу продовольственной безопасности. Обеспечив изобилие на собственном рынке, мы уверено вышли на рынки внешние. В 2020-м выручка от реализации продуктов питания выросла на 15 %. В тройке самых продаваемых видов продукции – молоко. Объемы продаж выросли за год аж в 9 раз.

Условия для наращивания экспорта товаров молочной группы сейчас сложились весьма благоприятными, чем белорусские производители активно пользуются. Однако за всей этой экономикой часто остается за кадром то, чем живут люди, создающие это богатство.

В рубрике «Подслушано в цеху» материал Александра Добрияна с одного из крупнейших молочных производств страны.

Наше молоко действительно такое особенное? Отвечает главный технолог белорусского предприятия-4

Обычное утро на одном из крупнейших молочных производств страны. Ручейки из разных уголков Гомельской области здесь соединяются в могучую молочную реку. Конец января – пик низкого сезона, но и сегодня в сутки здесь перерабатывают 500 тонн сырого молока.

Наше молоко действительно такое особенное? Отвечает главный технолог белорусского предприятия-7

Александр Добриян, корреспондент:
Ирина Николаева, скажите, вот мы, белорусы, все так гордимся качеством нашей молочной продукции. Молоко наше действительно такое особенное?

Наше молоко действительно такое особенное? Отвечает главный технолог белорусского предприятия-10

Ирина Миранцова, главный технолог гомельского молочного предприятия:
Наше молоко натуральное. И это его главная особенность.

Александр Добриян:
Как выбрать из очень качественного белорусского самое качественное?

Может ли натуральный продукт храниться так долго? Ультрапастеризованное молоко: почему его не стоит опасаться?

Ирина Миранцова:
Я вам хочу сказать, что белорусские продукты все качественные. Дальше уже выбор самого покупателя. Мы проводили несколько раз дегустацию (6-7 видов производителей): есть люди, которые пробуют 7 видов молока и не могут найти разницу, они говорят, что это одно и то же по разным стаканам, а некоторые в каждом образце находят что-то индивидуальное, из этих 7-8 образцов выбирают свой. Поэтому все решает вкус.

Наше молоко действительно такое особенное? Отвечает главный технолог белорусского предприятия-13

Вся магия, как всегда, в честном качестве белорусского молока. Его в 2021 году не раз отмечали и на международных выставках. Но для маркетолога Натальи Зинуковой главный эксперт – ее трехлетняя дочь Нина.

Александр Добриян:
Для вас какая самая главная новость последнего времени?

Наше молоко действительно такое особенное? Отвечает главный технолог белорусского предприятия-16

Наталья Зинукова, маркетолог гомельского молочного предприятия:
Самая главная новость лично для меня и моей семьи то, что ребенку стало три года и он пошел в садик.

Александр Добриян:
Вместе с ней готовите такие десерты?

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Наталья Зинукова:
Да, конечно, вот точно такие делаем дома. У нее есть своя маленькая кухня, маленький пластиковый ножик с дощечкой. Я нарезаю фрукты.

Наше молоко действительно такое особенное? Отвечает главный технолог белорусского предприятия-19

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