Белорусский футболист профессионально разбирается в кефирах и йогуртах. Почему он устроился на молочное предприятие?

Новости Беларуси. Гомельское молочное предприятие – в самом сердце производства увидеть молоко практически невозможно: оно спрятано за блеском бесконечных трубопроводов и емкостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А за этой маской скрывается лицо, знакомое многим любителям футбола. Экс-полузащитник клуба «Днепр-Могилев» Эдуард Симончик, оказывается, профессионально разбирается в кефирах и йогуртах.

Эдуард Симончик, мастер цеха гомельского молочного предприятия:

Пошел в университет именно на эту специальность потому что люблю молочную продукцию, всю, от молока до кисломолочной продукции. Молоко питьевое стандартное на первом месте, на втором месте ряженка, на третьем – скорее всего, кефир. До 1,5 % жирности, мне кажется, спортсменам больше подходит.

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К слову, бутсы Эдуард и сейчас обувает регулярно. Играет сразу в нескольких командах. Спорт для него – важная часть жизни, и новость о переносе чемпионата мира по хоккею действительно огорчила.