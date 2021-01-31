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Белорусский футболист профессионально разбирается в кефирах и йогуртах. Почему он устроился на молочное предприятие?

31 января 2021 18:01
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Новости Беларуси. Гомельское молочное предприятие – в самом сердце производства увидеть молоко практически невозможно: оно спрятано за блеском бесконечных трубопроводов и емкостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусский футболист профессионально разбирается в кефирах и йогуртах. Почему он устроился на молочное предприятие?-1

А за этой маской скрывается лицо, знакомое многим любителям футбола. Экс-полузащитник клуба «Днепр-Могилев» Эдуард Симончик, оказывается, профессионально разбирается в кефирах и йогуртах.

Мнение у всех однозначное. Что думают о вакцинации на гомельском молочном предприятии?

Белорусский футболист профессионально разбирается в кефирах и йогуртах. Почему он устроился на молочное предприятие?-4

Эдуард Симончик, мастер цеха гомельского молочного предприятия:
Пошел в университет именно на эту специальность потому что люблю молочную продукцию, всю, от молока до кисломолочной продукции. Молоко питьевое стандартное на первом месте, на втором месте ряженка, на третьем скорее всего, кефир. До 1,5 % жирности, мне кажется, спортсменам больше подходит.

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К слову, бутсы Эдуард и сейчас обувает регулярно. Играет сразу в нескольких командах. Спорт для него – важная часть жизни, и новость о переносе чемпионата мира по хоккею действительно огорчила.

Белорусский футболист профессионально разбирается в кефирах и йогуртах. Почему он устроился на молочное предприятие?-7

Эдуард Симончик:
Когда узнал, то понятно, что расстроился. Даже были планы, например, съездить на определенный какой-то матч в Минск. Когда узнали, в интернете прочитал, думаю, не один я расстроился, расстроились многие, что такое масштабное спортивное мероприятие… Спорт не политика, так что, думаю, должны были проводить, мы бы не хуже провели, чем было в 2014-м.

И все же важнее спортивных побед для молочников победы на новых рынках.

# Предприятия Беларуси # общество # Эдуард Симончик # Александр Добриян # Фотофакт

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