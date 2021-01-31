Белорусский футболист профессионально разбирается в кефирах и йогуртах. Почему он устроился на молочное предприятие?

Новости Беларуси. Гомельское молочное предприятие – в самом сердце производства увидеть молоко практически невозможно: оно спрятано за блеском бесконечных трубопроводов и емкостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Гомельское молочное предприятие – в самом сердце производства увидеть молоко практически невозможно: оно спрятано за блеском бесконечных трубопроводов и емкостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А за этой маской скрывается лицо, знакомое многим любителям футбола. Экс-полузащитник клуба «Днепр-Могилев» Эдуард Симончик, оказывается, профессионально разбирается в кефирах и йогуртах.
Мнение у всех однозначное. Что думают о вакцинации на гомельском молочном предприятии?
Эдуард Симончик, мастер цеха гомельского молочного предприятия:
Пошел в университет именно на эту специальность потому что люблю молочную продукцию, всю, от молока до кисломолочной продукции. Молоко питьевое стандартное на первом месте, на втором месте ряженка, на третьем – скорее всего, кефир. До 1,5 % жирности, мне кажется, спортсменам больше подходит.
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К слову, бутсы Эдуард и сейчас обувает регулярно. Играет сразу в нескольких командах. Спорт для него – важная часть жизни, и новость о переносе чемпионата мира по хоккею действительно огорчила.
Эдуард Симончик:
Когда узнал, то понятно, что расстроился. Даже были планы, например, съездить на определенный какой-то матч в Минск. Когда узнали, в интернете прочитал, думаю, не один я расстроился, расстроились многие, что такое масштабное спортивное мероприятие… Спорт не политика, так что, думаю, должны были проводить, мы бы не хуже провели, чем было в 2014-м.
И все же важнее спортивных побед для молочников победы на новых рынках.