Это новинка сезона. Посмотрите, какие уникальные сливки произвели в Беларуси

Новости Беларуси. На глазах Ирины Миранцовой, главного технолога гомельского молочного предприятия, и при непосредственном участии в начале XXI века Беларусь превращалась в молочную сверхдержаву, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Главный технолог своими продуктами гордится. Не без оснований. Одна из новинок сезона – сливки, которые взбиваются со стопроцентной гарантией.