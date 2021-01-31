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Это новинка сезона. Посмотрите, какие уникальные сливки произвели в Беларуси

31 января 2021 17:15
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Новости Беларуси. На глазах Ирины Миранцовой, главного технолога гомельского молочного предприятия, и при непосредственном участии в начале XXI века Беларусь превращалась в молочную сверхдержаву, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Главный технолог своими продуктами гордится. Не без оснований. Одна из новинок сезона – сливки, которые взбиваются со стопроцентной гарантией.

Это новинка сезона. Посмотрите, какие уникальные сливки произвели в Беларуси-1

Ирина Миранцова, главный технолог гомельского молочного предприятия:
Очень плотные. И можно проверить, показать легкий фокус: мы переворачиваем, крем остается.

Александр Добриян, корреспондент:
То есть обезопасили всех белорусских хозяек от неудач на кухне?

Ирина Миранцова:
Да.

Это новинка сезона. Посмотрите, какие уникальные сливки произвели в Беларуси-4

В основе волшебства – 33-процентные натуральные сливки. Вся магия, как всегда, в честном качестве белорусского молока.

Может ли натуральный продукт храниться так долго? Ультрапастеризованное молоко: почему его не стоит опасаться? Читайте здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Ирина Миранцова # Александр Добриян # Фотофакт

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