Это новинка сезона. Посмотрите, какие уникальные сливки произвели в Беларуси
Новости Беларуси. На глазах Ирины Миранцовой, главного технолога гомельского молочного предприятия, и при непосредственном участии в начале XXI века Беларусь превращалась в молочную сверхдержаву, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Главный технолог своими продуктами гордится. Не без оснований. Одна из новинок сезона – сливки, которые взбиваются со стопроцентной гарантией.
Ирина Миранцова, главный технолог гомельского молочного предприятия:
Очень плотные. И можно проверить, показать легкий фокус: мы переворачиваем, крем остается.
Александр Добриян, корреспондент:
То есть обезопасили всех белорусских хозяек от неудач на кухне?
Ирина Миранцова:
Да.
В основе волшебства – 33-процентные натуральные сливки. Вся магия, как всегда, в честном качестве белорусского молока.
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