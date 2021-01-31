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«Страдают простые работающие люди». Менеджер белорусского предприятия рассказала, как это – быть под санкциями

31 января 2021 18:01
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Новости Беларуси. Обычное утро на одном из крупнейших молочных производств страны. Ручейки из разных уголков Гомельской области здесь соединяются в могучую молочную реку. Конец января – пик низкого сезона, но и сегодня в сутки здесь перерабатывают 500 тонн сырого молока, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Страдают простые работающие люди». Менеджер белорусского предприятия рассказала, как это – быть под санкциями-1

Эта молочная карусель – залог благосостояния тысяч людей. Только в этих стенах работают почти тысяча человек, а есть еще те, кто растят и заготавливают корма, есть животноводы, доярки, ветеринары. И у каждого семья, дети, пожилые родители. Здесь с гордостью говорят: в 2020-м, несмотря ни на что, этот молочный конвейер не останавливался ни на минуту.

«Страдают простые работающие люди». Менеджер белорусского предприятия рассказала, как это – быть под санкциями-4

Елена Лапова, заместитель генерального директора гомельского молочного предприятия:
Если кто-то вспомнит, несколько лет назад были вопросы с поставками молочной и мясной продукции в Российскую Федерацию. Эта страна является одним из наших главных экспортных партнеров. И, когда эти поставки были приостановлены в течение нескольких лет, наши работники, каждый в полной мере прочувствовал, что значит потерять эту уверенность и стабильность и не знать, будет ли завтра работать твое предприятие, будет ли у тебя полный рабочий день. Поэтому, что такое быть под санкциями, что такое не иметь возможности честно работать и зарабатывать деньги, каждый человек знает здесь очень хорошо и ощутил особо остро. Поэтому думаю, что, обсуждая в коллективе, когда мы говорим о предприятиях, которые сейчас могут пострадать и, возможно, уже начали страдать от экономических санкций, каждый понимает, что страдают обычные люди, такие, как они сами. Простые работающие люди.

«Страдают простые работающие люди». Менеджер белорусского предприятия рассказала, как это – быть под санкциями-7

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# Предприятия Беларуси # общество # Елена Лапова # Александр Добриян # Фотофакт

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