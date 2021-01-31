«Страдают простые работающие люди». Менеджер белорусского предприятия рассказала, как это – быть под санкциями

Эта молочная карусель – залог благосостояния тысяч людей. Только в этих стенах работают почти тысяча человек, а есть еще те, кто растят и заготавливают корма, есть животноводы, доярки, ветеринары. И у каждого семья, дети, пожилые родители. Здесь с гордостью говорят: в 2020-м, несмотря ни на что, этот молочный конвейер не останавливался ни на минуту.

Елена Лапова, заместитель генерального директора гомельского молочного предприятия:

Если кто-то вспомнит, несколько лет назад были вопросы с поставками молочной и мясной продукции в Российскую Федерацию. Эта страна является одним из наших главных экспортных партнеров. И, когда эти поставки были приостановлены в течение нескольких лет, наши работники, каждый в полной мере прочувствовал, что значит потерять эту уверенность и стабильность и не знать, будет ли завтра работать твое предприятие, будет ли у тебя полный рабочий день. Поэтому, что такое быть под санкциями, что такое не иметь возможности честно работать и зарабатывать деньги, каждый человек знает здесь очень хорошо и ощутил особо остро. Поэтому думаю, что, обсуждая в коллективе, когда мы говорим о предприятиях, которые сейчас могут пострадать и, возможно, уже начали страдать от экономических санкций, каждый понимает, что страдают обычные люди, такие, как они сами. Простые работающие люди.