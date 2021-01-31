Может ли натуральный продукт храниться так долго? Ультрапастеризованное молоко: почему его не стоит опасаться?

Новости Беларуси. В 2020-м гомельское молоко поставляли в 15 стран. Объем экспорта в Китай увеличился в полтора раза. Нарастили присутствие в странах Персидского залива и в Африке. Опять же, главный козырь – безупречное качество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Добриян, корреспондент : Это вовсе не молочный отдел супермаркета, это настоящая машина времени. В этих холодильниках хранятся образцы из каждой произведенной на предприятии партии. Например, эти сливки произведены в тот день, когда вся страна праздновала 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2020. Годны еще пару недель.

Меньше всего времени здесь проводят сырки и творог – всего 10 суток. А вот ультрапастеризованное молоко без проблем хранится долгие месяцы.

Александр Добриян:

Любовь Павловна, когда мы покупаем в магазине молоко и видим срок годности 9 месяцев, иногда закрадывается, если честно, сомнение. Может ли натуральный продукт храниться так долго?