Прямой эфир

Может ли натуральный продукт храниться так долго? Ультрапастеризованное молоко: почему его не стоит опасаться?

31 января 2021 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 2020-м гомельское молоко поставляли в 15 стран. Объем экспорта в Китай увеличился в полтора раза. Нарастили присутствие в странах Персидского залива и в Африке. Опять же, главный козырь – безупречное качество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Может ли натуральный продукт храниться так долго? Ультрапастеризованное молоко: почему его не стоит опасаться?-1

Александр Добриян, корреспондент:
Это вовсе не молочный отдел супермаркета, это настоящая машина времени. В этих холодильниках хранятся образцы из каждой произведенной на предприятии партии. Например, эти сливки произведены в тот день, когда вся страна праздновала 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2020. Годны еще пару недель.

Может ли натуральный продукт храниться так долго? Ультрапастеризованное молоко: почему его не стоит опасаться?-4

Меньше всего времени здесь проводят сырки и творог – всего 10 суток. А вот ультрапастеризованное молоко без проблем хранится долгие месяцы.

Александр Добриян:
Любовь Павловна, когда мы покупаем в магазине молоко и видим срок годности 9 месяцев, иногда закрадывается, если честно, сомнение. Может ли натуральный продукт храниться так долго?

Может ли натуральный продукт храниться так долго? Ультрапастеризованное молоко: почему его не стоит опасаться?-7

Любовь Орещенко, заместитель начальника производственной лаборатории гомельского молочного предприятия:
На самом деле здесь никакого подвоха для покупателя нет, потому что срок годности ультрапастеризованной продукции обусловлен тем, что она вырабатывается при закрытом технологическом процессе, розлив происходит в асептических условиях, отличается сама упаковка (она у нас шестислойная) и продукт обрабатывается при более высоких температурных режимах.

Может ли натуральный продукт храниться так долго? Ультрапастеризованное молоко: почему его не стоит опасаться?-10

Александр Добриян:
То есть это стопроцентное качество?

Любовь Орещенко:
Это стопроцентно натуральный продукт. Без добавления консервантов и стабилизаторов.

Мнение у всех однозначное. Что думают о вакцинации на гомельском молочном предприятии? Читайте здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Добриян # Любовь Орещенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мнение у всех однозначное. Что думают о вакцинации на гомельском молочном предприятии?
31 января 2021 17:14

Мнение у всех однозначное. Что думают о вакцинации на гомельском молочном предприятии?

«Предложения под сукно положены не будут». Игорь Сергеенко рассказал, на каком этапе подготовка к ВНС
31 января 2021 16:57

«Предложения под сукно положены не будут». Игорь Сергеенко рассказал, на каком этапе подготовка к ВНС

Телесмотрение информпрограмм выросло почти в два раза. Казаков о стратегии СТВ, событиях после августа и Азарёнке
31 января 2021 16:31

Телесмотрение информпрограмм выросло почти в два раза. Казаков о стратегии СТВ, событиях после августа и Азарёнке