Может ли натуральный продукт храниться так долго? Ультрапастеризованное молоко: почему его не стоит опасаться?
Новости Беларуси. В 2020-м гомельское молоко поставляли в 15 стран. Объем экспорта в Китай увеличился в полтора раза. Нарастили присутствие в странах Персидского залива и в Африке. Опять же, главный козырь – безупречное качество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Добриян, корреспондент:
Это вовсе не молочный отдел супермаркета, это настоящая машина времени. В этих холодильниках хранятся образцы из каждой произведенной на предприятии партии. Например, эти сливки произведены в тот день, когда вся страна праздновала 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2020. Годны еще пару недель.
Меньше всего времени здесь проводят сырки и творог – всего 10 суток. А вот ультрапастеризованное молоко без проблем хранится долгие месяцы.
Александр Добриян:
Любовь Павловна, когда мы покупаем в магазине молоко и видим срок годности 9 месяцев, иногда закрадывается, если честно, сомнение. Может ли натуральный продукт храниться так долго?
Любовь Орещенко, заместитель начальника производственной лаборатории гомельского молочного предприятия:
На самом деле здесь никакого подвоха для покупателя нет, потому что срок годности ультрапастеризованной продукции обусловлен тем, что она вырабатывается при закрытом технологическом процессе, розлив происходит в асептических условиях, отличается сама упаковка (она у нас шестислойная) и продукт обрабатывается при более высоких температурных режимах.
Александр Добриян:
То есть это стопроцентное качество?
Любовь Орещенко:
Это стопроцентно натуральный продукт. Без добавления консервантов и стабилизаторов.
Мнение у всех однозначное. Что думают о вакцинации на гомельском молочном предприятии? Читайте здесь.