Мнение у всех однозначное. Что думают о вакцинации на гомельском молочном предприятии?

Новости Беларуси. Обычное утро на одном из крупнейших молочных производств страны. Ручейки из разных уголков Гомельской области здесь соединяются в могучую молочную реку. Конец января – пик низкого сезона, но и сегодня в сутки здесь перерабатывают 500 тонн сырого молока, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Добриян, корреспондент:

Здесь, в этой лаборатории, работаете с микроорганизмами. А в коллективе обсуждаете самый главный микроорганизм, который сегодня обсуждает вся планета – тот самый COVID-19? Что думаете про вакцинацию?

Любовь Орещенко, заместитель начальника производственной лаборатории гомельского молочного предприятия:

Мнение у всех работников производственной лаборатории однозначное, что прививку против COVID-19 делать надо. Объясню почему. Прежде всего мы не только жители Республики Беларусь, мы работники пищевого предприятия, которые несут ответственность за выработку продукции. Поэтому прививка сохранит наш коллектив и позволит вырабатывать нам здоровым коллективом качественную безопасную продукцию.