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Мнение у всех однозначное. Что думают о вакцинации на гомельском молочном предприятии?

31 января 2021 17:14
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Новости Беларуси. Обычное утро на одном из крупнейших молочных производств страны. Ручейки из разных уголков Гомельской области здесь соединяются в могучую молочную реку. Конец января – пик низкого сезона, но и сегодня в сутки здесь перерабатывают 500 тонн сырого молока, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мнение у всех однозначное. Что думают о вакцинации на гомельском молочном предприятии?-1

Александр Добриян, корреспондент:
Здесь, в этой лаборатории, работаете с микроорганизмами. А в коллективе обсуждаете самый главный микроорганизм, который сегодня обсуждает вся планета – тот самый COVID-19? Что думаете про вакцинацию?

Мнение у всех однозначное. Что думают о вакцинации на гомельском молочном предприятии?-4

Любовь Орещенко, заместитель начальника производственной лаборатории гомельского молочного предприятия:
Мнение у всех работников производственной лаборатории однозначное, что прививку против COVID-19 делать надо. Объясню почему. Прежде всего мы не только жители Республики Беларусь, мы работники пищевого предприятия, которые несут ответственность за выработку продукции. Поэтому прививка сохранит наш коллектив и позволит вырабатывать нам здоровым коллективом качественную безопасную продукцию.

Мнение у всех однозначное. Что думают о вакцинации на гомельском молочном предприятии?-7

В прививки и вакцинацию здесь не просто верят. Давно проверили на себе. От гриппа коллектив прививается регулярно не первый год, и это дает реальные результаты. Ведь останавливать молочную реку просто нельзя.

Может ли натуральный продукт храниться так долго? Ультрапастеризованное молоко: почему его не стоит опасаться? Читайте здесь.

# Коронавирус # общество # Александр Добриян # Любовь Орещенко # Фотофакт

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