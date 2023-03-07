Белорусские пограничники задержали беспилотник на границе с Польшей

Новости Беларуси. Попытки проникнуть на территорию нашей страны по воздуху в целях разведки и не только со стороны сопредельных государств не прекращаются. Очередной беспилотник обезвредили белорусские пограничники на границе с Польшей. Инцидент произошел минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провести наших силовиков злоумышленникам не удалось. Хоть летательный аппарат и запускали на некотором удалении от границы, его заметили. Сумели задержать не только коптер, но и тех, кто им управлял. Сейчас оперативные подразделения устанавливают обстоятельства произошедшего: личности участников противоправной деятельности, а также маршрут движения беспилотника. Последний подобный инцидент был зафиксирован 24 февраля в Гродненском районе. Тогда польские силовики заставили беженцев искать упавший дрон на территории Беларуси.