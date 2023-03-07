Роман Головченко: наши объёмы производства гораздо выше, чем потребность внутреннего рынка

Новости Беларуси. Вопрос обеспечения населения овощами в зимний сезон будет решен в течение нескольких лет. Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси на выездном совещании по вопросам развития тепличного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роман Головченко побывал в одном из хозяйств Минского района и ознакомился с тем, как выполняется поручение главы государства. В целом, по выращиванию овощей достигли неплохих результатов.

За год производим существенно больше, чем потребляем. Однако из-за неравномерности урожая в межсезонье возникает нехватка свежих огурцов и томатов, а цены повышаются. Для удовлетворения потребности не хватает всего около 53 тысяч тонн овощей. Вопрос можно решить, построив дополнительные теплицы. А в старых хозяйствах провести модернизацию. Это одно из поручений главы государства. Ранее Александр Лукашенко поставил задачу изучить, как с наименьшими затратами и оптимальной технологичностью можно решить продовольственный вопрос. Помимо расширения площадей под урожай, хозяйства совместно с учеными продолжают поиск новых более эффективных технологических решений.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Что касается овощей так называемого борщевого набора (лука, капусты, свеклы, моркови), здесь вопрос уже решен давно. У нас объемы производства гораздо выше, чем потребность внутреннего рынка. Все, что произведено по овощам, по классическим нашим осенним овощам, все лежит где-то в стабилизационных фондах, в хранилищах у организаций и так далее. Здесь проблем нет. Проблемы есть в определенные периоды времени с овощами, которые растут в теплицах. То есть овощи защищенного грунта. Поэтому стоит задача сбалансировать производство овощей защищенного грунта в стране, чтобы у нас не было провала в зимний период по объемам производства.