Может ли Беларусь самостоятельно удовлетворить спрос на цветочную продукцию? Рассказали в Минсельхозпроде

Новости Беларуси. В преддверии 8 Марта улицы белорусских городов утопают в ароматных украшениях. Тюльпаны, розы, гиацинты, мимоза – в лавках можно найти букеты на любой вкус. При этом многие цветы выращены отечественными садоводами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в столичном парниково-тепличном комплексе к женскому празднику срежут свыше 150 тысяч тюльпанов и не менее 100 тысяч роз. С каждым годом белорусские комбинаты увеличивают объемы производства цветочной продукции. В 2022 году в сравнении с 2021-м вырастили на 13 % больше бутонов на срез. Хотя полностью удовлетворить внутренний спрос на ароматную продукцию Беларусь пока не может, потенциал для дальнейшего развития огромный.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В 2022 году в республике было произведено срезанных цветов более 23 миллионов штук. Из них практически 10 миллионов срезанных растений произведены в тепличных хозяйствах и более 13 миллионов – физическими лицами и мелкими предпринимателями. Мы видим, что есть большое потенциал для развития наших производителей срезанной цветочной продукцией в дальнейшем к расширению.

В основном срезанные растения на наших прилавках – гости из Эквадора, Нидерландов, Колумбии и Кении. Интерес к экзотическим цветам питают многие, но, как показывает практика и спрос, близких сердцу тюльпанов и роз они заменить не могут. Тем более белорусские специалисты регулярно выводят новые необычно сорта.