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Может ли Беларусь самостоятельно удовлетворить спрос на цветочную продукцию? Рассказали в Минсельхозпроде

07 марта 2023 11:44
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Новости Беларуси. В преддверии 8 Марта улицы белорусских городов утопают в ароматных украшениях. Тюльпаны, розы, гиацинты, мимоза – в лавках можно найти букеты на любой вкус. При этом многие цветы выращены отечественными садоводами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Может ли Беларусь самостоятельно удовлетворить спрос на цветочную продукцию? Рассказали в Минсельхозпроде-1

Только в столичном парниково-тепличном комплексе к женскому празднику срежут свыше 150 тысяч тюльпанов и не менее 100 тысяч роз. С каждым годом белорусские комбинаты увеличивают объемы производства цветочной продукции. В 2022 году в сравнении с 2021-м вырастили на 13 % больше бутонов на срез. Хотя полностью удовлетворить внутренний спрос на ароматную продукцию Беларусь пока не может, потенциал для дальнейшего развития огромный.

Может ли Беларусь самостоятельно удовлетворить спрос на цветочную продукцию? Рассказали в Минсельхозпроде-4

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В 2022 году в республике было произведено срезанных цветов более 23 миллионов штук. Из них практически 10 миллионов срезанных растений произведены в тепличных хозяйствах и более 13 миллионов – физическими лицами и мелкими предпринимателями. Мы видим, что есть большое потенциал для развития наших производителей срезанной цветочной продукцией в дальнейшем к расширению.

В основном срезанные растения на наших прилавках – гости из Эквадора, Нидерландов, Колумбии и Кении. Интерес к экзотическим цветам питают многие, но, как показывает практика и спрос, близких сердцу тюльпанов и роз они заменить не могут. Тем более белорусские специалисты регулярно выводят новые необычно сорта.

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# Растения и цветы # общество # Николай Лёшик # Фотофакт

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