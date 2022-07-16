150 человек в исторических костюмах и конные рыцарские бои. Как открывали трилогию «Анненского кирмаша» в Зельве?

Новости Беларуси. От раннего средневековья до Великой Отечественной войны. В Зельве проходит фестиваль легендарных эпох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 клубов исторических реконструкций приехали в Гродненскую область, чтобы устроить яркое шоу с конными рыцарскими боями, парадом аутентичных костюмов и зрелищными интерактивами. В основе пять эпох, где прослеживаются этапы становления белорусской государственности. Фестиваль стал первым мероприятием в трилогии знаменитого «Анненского кирмаша», который некогда гремел на всю Европу. Подробнее в материале Галины Буро.

На поле развернулось настоящее рыцарское ристалище. Бой стенка на стенку. Роскошь костюмов и блеск доспехов – полная детализация элементов средневекового сражения. Трибунами стали тюки соломы – такое погружение в эпоху. Зрители в восторге. Рядом с ристалищем походные лагеря, где с максимальной достоверностью представлен быт прежних времен. 30 клубов исторических реконструкции со всех уголков Беларуси, 150 участников. Для многих это уже семейный лайфстайл.

День добрый! Вас витает пан-староста Бобруйский, князь Самелижский, полковник гусарской хоругви и хоругви Бобруйского повета.

Галантные кавалеры и их прекрасные леди, знамена рыцарских орденов и восстановленные по архивам образы реальных людей – у каждого костюма есть свой прототип. Здесь готовы рассказать, сколько весят доспехи или зачем в обмундирование сапера наполеоновской армии входил белый фартук.

Андрей Левченко, реконструктор:

Люди, которые шли впереди атаки всей, они шли на угли, они шли на горевшие дома. И чтобы обезопасить свою форму от обжигов – это непосредственно защищало форму. Потому что на тот момент, 1812 год, сукно стоило очень дорого. И одеть армию – это было очень дорого. Задумка организаторов – проследить этапы становления белорусского государства через призму пяти веков.

Александр Рак, организатор фестиваля:

Рассказываем историю, которая происходила на наших землях с времен раннего средневековья, с первых княжеств, первая государственность на наших территориях – это Полоцкое княжество. И до Второй мировой войны. Конкретно такие эпохи, как раннее средневековье, средние века – эпоха Грюнвальдской битвы, рассвет шляхты Великого княжества литовского – это XVI-XVII век, эпоха гражданской войны 1812 года и Вторая мировая война.

Организаторы подчеркивают: это не стилизация и не театрализация, а именно реконструкция, которой предшествует многолетний научный труд и кропотливое создание костюмов и амуниции. Вплоть до того самого материала, из которого они были изготовлены в ту эпоху. Кстати, если участник не может подтвердить историчность своего костюма, к фестивалю он не допускается. Даже лошади здесь не простые. Конный рыцарский турнир – гвоздь программы.

Поскольку лошади по природе – пугливые животные, скакунов для рыцарских турниров готовят специально. Их приучают спокойно реагировать на звон мечей и копий и не бояться большого числа зрителей и бури аплодисментов. Кстати, для посетителей фестиваля – интерактивные зоны. Здесь погадают или проведут шаманский обряд, рядом научат стрелять из арбалета, пригласят и в кузню раздувать меха.

В Год исторической памяти на фестивале впервые реконструкция боя времен Великой Отечественной войны. 1941 год. Река рядом с мельницей. Именно здесь случился так называемый «зельвенский прорыв». Когда гитлеровские войска устроили адский котел для Красной армии, но советские бойцы ценой огромных потерь все же сумели из него вырваться.

Артем Быков, реконструктор:

Даже в этих условиях отступающие части сминали вражеские заслоны, окружали вражеские части, наносили им достаточно серьезный урон. Победа 1945-го ковалась в том числе и здесь. Юрий Караев на фестивале реконструкций в Зельве: «Незнающий свою историю не гордится своей страной». Подробнее. Фестиваль легендарных эпох – это красивое вступление к знаменитому «Анненскому кирмашу».

Галина Буро, корреспондент:

История «Анненского кирмаша» в Зельве уходит в XVIII век. Тогда Сапеги получили разрешение проводить в городке ежегодную ярмарку, которая впоследствии на протяжении 130 лет оставалась самой крупной в ВКЛ. Сегодня история вновь оживает. Идею возродить аутентичный кирмаш инициировали 20 лет назад. С тех пор он ежегодно собирает гостей из Беларуси и других стран. Впервые в 2022 году организаторы поменяли формат – ярмарка в трилогии.

Денис Ольшевский, председатель Зельвенского райисполкома:

Первое мероприятие – фестиваль эпох. Второе мероприятие – сам «Анненский кирмаш» в августе. И третье мероприятие – наша жемчужина, церковь Сынковичская, которая в этом году празднует 615 лет освящения и 720 лет основания, участвует в череде этих мероприятий. И в сентябре будет ее юбилей.

Станислав Макаренко, и. о. главного советника посольства России в Беларуси:

Реконструкторы всех стран, объединяйтесь. Я знаю, это люди, преданные своим странам, любящие свою родину, отчизну, у которых прекрасная историческая память. Поэтому хорошо, что в рамках Года исторической памяти, который проходит сейчас по всей республике, эта площадка, которая уже хорошо известна и за рубежом, вновь принимает гостей.