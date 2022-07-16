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150 человек в исторических костюмах и конные рыцарские бои. Как открывали трилогию «Анненского кирмаша» в Зельве?

16 июля 2022 19:58
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Новости Беларуси. От раннего средневековья до Великой Отечественной войны. В Зельве проходит фестиваль легендарных эпох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 клубов исторических реконструкций приехали в Гродненскую область, чтобы устроить яркое шоу с конными рыцарскими боями, парадом аутентичных костюмов и зрелищными интерактивами. В основе пять эпох, где прослеживаются этапы становления белорусской государственности. Фестиваль стал первым мероприятием в трилогии знаменитого «Анненского кирмаша», который некогда гремел на всю Европу.

Подробнее в материале Галины Буро.

150 человек в исторических костюмах и конные рыцарские бои. Как открывали трилогию «Анненского кирмаша» в Зельве?-1

На поле развернулось настоящее рыцарское ристалище. Бой стенка на стенку. Роскошь костюмов и блеск доспехов – полная детализация элементов средневекового сражения. Трибунами стали тюки соломы – такое погружение в эпоху. Зрители в восторге. Рядом с ристалищем походные лагеря, где с максимальной достоверностью представлен быт прежних времен. 30 клубов исторических реконструкции со всех уголков Беларуси, 150 участников. Для многих это уже семейный лайфстайл.

150 человек в исторических костюмах и конные рыцарские бои. Как открывали трилогию «Анненского кирмаша» в Зельве?-4

День добрый! Вас витает пан-староста Бобруйский, князь Самелижский, полковник гусарской хоругви и хоругви Бобруйского повета.

150 человек в исторических костюмах и конные рыцарские бои. Как открывали трилогию «Анненского кирмаша» в Зельве?-7

Галантные кавалеры и их прекрасные леди, знамена рыцарских орденов и восстановленные по архивам образы реальных людей – у каждого костюма есть свой прототип. Здесь готовы рассказать, сколько весят доспехи или зачем в обмундирование сапера наполеоновской армии входил белый фартук.

150 человек в исторических костюмах и конные рыцарские бои. Как открывали трилогию «Анненского кирмаша» в Зельве?-10

Андрей Левченко, реконструктор:
Люди, которые шли впереди атаки всей, они шли на угли, они шли на горевшие дома. И чтобы обезопасить свою форму от обжигов – это непосредственно защищало форму. Потому что на тот момент, 1812 год, сукно стоило очень дорого. И одеть армию – это было очень дорого.

Задумка организаторов – проследить этапы становления белорусского государства через призму пяти веков.

150 человек в исторических костюмах и конные рыцарские бои. Как открывали трилогию «Анненского кирмаша» в Зельве?-13

Александр Рак, организатор фестиваля:
Рассказываем историю, которая происходила на наших землях с времен раннего средневековья, с первых княжеств, первая государственность на наших территориях – это Полоцкое княжество. И до Второй мировой войны. Конкретно такие эпохи, как раннее средневековье, средние века – эпоха Грюнвальдской битвы, рассвет шляхты Великого княжества литовского – это XVI-XVII век, эпоха гражданской войны 1812 года и Вторая мировая война.

150 человек в исторических костюмах и конные рыцарские бои. Как открывали трилогию «Анненского кирмаша» в Зельве?-16

Организаторы подчеркивают: это не стилизация и не театрализация, а именно реконструкция, которой предшествует многолетний научный труд и кропотливое создание костюмов и амуниции. Вплоть до того самого материала, из которого они были изготовлены в ту эпоху. Кстати, если участник не может подтвердить историчность своего костюма, к фестивалю он не допускается. Даже лошади здесь не простые. Конный рыцарский турнир – гвоздь программы.

150 человек в исторических костюмах и конные рыцарские бои. Как открывали трилогию «Анненского кирмаша» в Зельве?-19

Поскольку лошади по природе – пугливые животные, скакунов для рыцарских турниров готовят специально. Их приучают спокойно реагировать на звон мечей и копий и не бояться большого числа зрителей и бури аплодисментов. Кстати, для посетителей фестиваля – интерактивные зоны. Здесь погадают или проведут шаманский обряд, рядом научат стрелять из арбалета, пригласят и в кузню раздувать меха.

150 человек в исторических костюмах и конные рыцарские бои. Как открывали трилогию «Анненского кирмаша» в Зельве?-22

В Год исторической памяти на фестивале впервые реконструкция боя времен Великой Отечественной войны. 1941 год. Река рядом с мельницей. Именно здесь случился так называемый «зельвенский прорыв». Когда гитлеровские войска устроили адский котел для Красной армии, но советские бойцы ценой огромных потерь все же сумели из него вырваться.

150 человек в исторических костюмах и конные рыцарские бои. Как открывали трилогию «Анненского кирмаша» в Зельве?-25

Артем Быков, реконструктор:
Даже в этих условиях отступающие части сминали вражеские заслоны, окружали вражеские части, наносили им достаточно серьезный урон. Победа 1945-го ковалась в том числе и здесь.

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Фестиваль легендарных эпох – это красивое вступление к знаменитому «Анненскому кирмашу».

150 человек в исторических костюмах и конные рыцарские бои. Как открывали трилогию «Анненского кирмаша» в Зельве?-28

Галина Буро, корреспондент:
История «Анненского кирмаша» в Зельве уходит в XVIII век. Тогда Сапеги получили разрешение проводить в городке ежегодную ярмарку, которая впоследствии на протяжении 130 лет оставалась самой крупной в ВКЛ. Сегодня история вновь оживает.

Идею возродить аутентичный кирмаш инициировали 20 лет назад. С тех пор он ежегодно собирает гостей из Беларуси и других стран. Впервые в 2022 году организаторы поменяли формат – ярмарка в трилогии.

150 человек в исторических костюмах и конные рыцарские бои. Как открывали трилогию «Анненского кирмаша» в Зельве?-31

Денис Ольшевский, председатель Зельвенского райисполкома:
Первое мероприятие – фестиваль эпох. Второе мероприятие – сам «Анненский кирмаш» в августе. И третье мероприятие – наша жемчужина, церковь Сынковичская, которая в этом году празднует 615 лет освящения и 720 лет основания, участвует в череде этих мероприятий. И в сентябре будет ее юбилей.

150 человек в исторических костюмах и конные рыцарские бои. Как открывали трилогию «Анненского кирмаша» в Зельве?-34

Станислав Макаренко, и. о. главного советника посольства России в Беларуси:
Реконструкторы всех стран, объединяйтесь. Я знаю, это люди, преданные своим странам, любящие свою родину, отчизну, у которых прекрасная историческая память. Поэтому хорошо, что в рамках Года исторической памяти, который проходит сейчас по всей республике, эта площадка, которая уже хорошо известна и за рубежом, вновь принимает гостей.

150 человек в исторических костюмах и конные рыцарские бои. Как открывали трилогию «Анненского кирмаша» в Зельве?-37

И действительно, в старину говорили, что зельвенцы 11 месяцев в году скучают, а двенадцатый – живут. «Анненский кирмаш» пройдет 19 и 20 августа. Это не только реплика прошлого, но и возвращение к своим национальным корням, к истокам. История нашей страны.

# Фестиваль # общество # Галина Буро # Андрей Левченко # Александр Рак # Артём Быков # Денис Ольшевский # Станислав Макаренко # Фотофакт

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