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Почему стоит сходить на выступления Пензенского кукольного театра в Витебске?

16 июля 2022 20:03
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Новости Беларуси. «Славянский базар» – самый большой музыкальный конкурс, но в дни фестиваля весь город над Двиной наполняют ярчайшие люди искусств. Художники, артисты и солисты, а также актеры и режиссеры, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В рамках ежегодного театрального квартала в Витебске выступает творческий коллектив из Пензы.

Почему стоит сходить на выступления Пензенского кукольного театра в Витебске?-1

Людмила Симоненок, заведующая литературно-драматической частью Белорусского театра «Лялька»:
Пенза прывозіла сюды дужа розныя спектаклі. Але гэта заўсёды вельмі дакладнае лялькаваджэнне, вельмі яркія і дакладныя эмацыйныя характарыстыкі. Іх рэжысёр і мастацкі кіраўнік Уладзімір Бірукоў – гэта сапраўдная зорка расійскага лялечнага мастацтва. Я б нават сказала, сусветнага лялечнага мастацтва.

Почему стоит сходить на выступления Пензенского кукольного театра в Витебске?-4

Театральное искусство называют одним из самых универсальных. Здесь нет четкого разделения постановок для аудитории. Даже детские картины будут интересны и полезны взрослым. Театральный квартал в Витебске традиционно проходит в рамках «Славянского базара». Он собирает гостей и участников со всех регионов нашей страны, а также ближайшего зарубежья.

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# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Людмила Симоненок # Владимир Бирюков # Фотофакт

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