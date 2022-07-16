Почему стоит сходить на выступления Пензенского кукольного театра в Витебске?

Новости Беларуси. «Славянский базар» – самый большой музыкальный конкурс, но в дни фестиваля весь город над Двиной наполняют ярчайшие люди искусств. Художники, артисты и солисты, а также актеры и режиссеры, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь .

Театральное искусство называют одним из самых универсальных. Здесь нет четкого разделения постановок для аудитории. Даже детские картины будут интересны и полезны взрослым. Театральный квартал в Витебске традиционно проходит в рамках «Славянского базара». Он собирает гостей и участников со всех регионов нашей страны, а также ближайшего зарубежья.

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