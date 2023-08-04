«Население стареет, им тяжело добираться». Какие изменения претерпевает здравоохранение Витебской области?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается мониторинг системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания буквально все: от модернизации крупных медицинских центров, до наведения порядка в фельдшерско-акушерских пунктах. К слову, последние – основа помощи на селе. Только в Витебской области таких мини-поликлиник более 300-т. В части из них уже навели лоск. В остальных работы завершат до конца года. Тему продолжат наши корреспонденты.

Главный строительный объект в деревне Бабыничи сегодня – фельдшерско-акушерский пункт. Ремонт здесь идет и снаружи, и внутри. Виктория Павленко – местная жительница. В ФАПе работает санитаркой. Но на время реконструкции смело взялась за кисточку.

Виктория Павленко, санитарка Бабыничского фельдшерско-акушерского пункта:

Хотелось, чтобы было все красиво, аккуратно. Люди будут приходить радоваться. Я думаю, что все будут довольны, и мы в том числе.

Здесь красят, шпаклюют, благоустраивают территорию. Наводит лоск хозяйственная бригада Полоцкой больницы. Но несмотря на такие временные неудобства, необходимая помощь пациентам в ФАПе оказывается в полном объеме. Более 100 ФАПов Витебской области приведут в порядок до конца месяца.

Светлана Становка, жительница деревни Бабыничи:

Рускiя спецыялісты часта бываюць. Эндакрынолаг прыязджаў. Не абдзелены мы гэтым.

– Прыязджае фельчар.

Условия сродни городских теперь и в Гомельском фельдшерско-акушерском пункте Полоцкого района. Хотя в масштабах деревни это мини-поликлиника. Раз в неделю сюда приезжает узкий специалист, два раза в год – пульмоэкспресс. А еще сдача анализов, ЭКГ по необходимости. Ехать в полоцкие медучреждения для жителей окрестных деревень нужды нет. Все на месте. Даже свой ангел-хранитель – заведующая ФАПом Анна Казимировна.

Надежда Хруцкая, жительница деревни Гомель:

Казимировна уже не один раз меня спасала. Даже говорила: не надо приходить. Мало ли что случится в дороге, я приду сама. Даже то, что меня с того света вытащили, поставили стент – это заслуга Казимировны.

Анна Пугачева, заведующпя Гомельским фельдшерско-акушерским пунктом:

Стараемся как можно больше оказывать помощь людям. Некоторые не доезжают в город, население стареет, им тяжело добираться. Мы идем в народ!

Сегодня только в Витебской области насчитывается более 300-т ФАПов, где оказывают первую помощь тысячам человек. Причем не только медицинскую. Для сельских жителей это еще и популярное место для общения. В северном регионе взят курс не только на обновление стационарных ФАПов. По области колесят уже 10 мобильных пунктов. До конца года новые передвижные мини-амбулатории приедут еще в три района. Полоцкий – в их числе.



Олег Борисов, заместитель главного врача Полоцкой центральной городской больницы:

Роль ФАПов в здравоохранении Полоцкого района очень значительна. Это в первую очередь доступность для населения. Из отдаленных деревень это та возможность, где человек может получить не только качественную помощь, но и приобрести лекарственные препараты.

Доступность медицинского обслуживания в глубинке. На это обратил внимание Президент на совещании по вопросам здравоохранения, на котором были даны поручения о наведении порядка в профильных учреждениях. Лукашенко о здравоохранении: «Запомните, я ни перед чем не остановлюсь. И порядок здесь будет наведен». Читайте здесь.