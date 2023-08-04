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Почему коммунальщики медлят с капремонтом на Лермонтова и Розы Люксембург? Узнали в ЖКХ

04 августа 2023 14:48
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С протеканием крыши в многоквартирных жилых домах сталкиваются в основном жители верхних этажей и в основном во время сильных дождей, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Особенно это касается многоэтажек, построенных 50-60 лет назад. Но в отдельных случаях беда может накрыть волной всех жильцов дома.

Почему коммунальщики медлят с капремонтом на Лермонтова и Розы Люксембург? Узнали в ЖКХ-1

Устав от молчания чиновников, жильцы позвонили на горячую линию программы «Решение есть!» Журналисты обратились в ЖКХ Московского района за разъяснениями. Там заверили, что ситуация с капремонтом под контролем и все работы четко регламентированы.

Почему коммунальщики медлят с капремонтом на Лермонтова и Розы Люксембург? Узнали в ЖКХ-4

Денис Капшай, первый заместитель директора – главный инженер ЖКХ Московского района Минска:
В июле были обильные осадки, к сожалению, избежать протечек в квартиры не удалось. Хотя подрядчик и укрывал кровлю укрывочным материалом. По всем фактам залития были составлены акты обследования с участием подрядчика, заказчика и обслуживающей организации. До середины августа мы планируем все работы по устройству кровельного покрытия завершить.

Почему коммунальщики медлят с капремонтом на Лермонтова и Розы Люксембург? Узнали в ЖКХ-7

Корреспонденты программы «Решение есть!» отправились на стройплощадку, чтобы из первых уст услышать подтверждение этой информации. Ведь каждый прожитый день в затопленных квартирах напоминает квест на выживание. И, как оказалось, у самих рабочих перспективы на кровельные дела куда более радужные.

Почему коммунальщики медлят с капремонтом на Лермонтова и Розы Люксембург? Узнали в ЖКХ-10

– Каждый день мы закрываем ее брезентом. Вот, видите? Зеленый этот брезент. Они сейчас кладут стяжку, я подаю раствор, выравнивают, и на ночь закрываем.
– А затекает, потому что вы сняли или потому что старое?
 Старый слой теплоизоляции здесь лежит, в контейнере.
– То есть там сейчас, по сути, нет изоляции?
– Кладут новую стяжку, сверху кладут рубероид. Только из-за дождя все.
– И сколько вам еще дней надо?
– Я думаю, до конца недели закончим.

Почему коммунальщики медлят с капремонтом на Лермонтова и Розы Люксембург? Узнали в ЖКХ-13

Такой прогноз от строителей одновременно и радует, и настораживает. Но людям свойственно верить в лучшее. Ведь окончания капремонта здесь ждут как манны небесной. Дело в том, что крыша – это лишь апогей ситуации. С завидной периодичностью у жильцов возникают претензии почти ко всем ремонтным работам.

Денис Капшай:
Сегодня там полным ходом идут работы по фасаду (оштукатуривание, покраска фасада), по ремонту балконов, кровельные работы. Сантехники работают в полную силу.

Почему коммунальщики медлят с капремонтом на Лермонтова и Розы Люксембург? Узнали в ЖКХ-16

В профильном ведомстве заверили, что все потери, которые в результате некачественной работы подрядчика понесли жители залитых квартир, будут возмещены. Стоит лишь дождаться, пока все окончательно просохнет.

Денис Капшай:
Придут обслуживающая организация с виновной стороной и заказчик в лице нашего представителя. Придут, составят дефектные акты. И уже на основании дефектных актов будет определена степень ущерба, составлены сметы, все выплаты будут в срок выплачены.

Почему коммунальщики медлят с капремонтом на Лермонтова и Розы Люксембург? Узнали в ЖКХ-19

К слову, подрядная организация, а это Стройтрест № 1 Минска, своей вины не отрицает и готова компенсировать жильцам все издержки. Но это пока только на словах. Хочется верить, что подрядчик перейдет от слов к делу. А пока жильцов в ближайшее время ждет замена газового оборудования. Капремонт же планируют завершить в сентябре.

Денис Капшай:
Все работы планируется выполнить в срок, в подъездах уже были заменены окна 100 % в местах общего пользования, также меняются электрощитки в подъездах, светильники с датчиком света, то есть срывов быть не должно.

И все же жильцы с опаской относятся к таким обещаниям, ведь подрядчик, да и все остальные представители коммунального рынка, уже успели подмочить не только жилье минчан, но и свою репутацию.

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# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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