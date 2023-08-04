Почему коммунальщики медлят с капремонтом на Лермонтова и Розы Люксембург? Узнали в ЖКХ

С протеканием крыши в многоквартирных жилых домах сталкиваются в основном жители верхних этажей и в основном во время сильных дождей, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Особенно это касается многоэтажек, построенных 50-60 лет назад. Но в отдельных случаях беда может накрыть волной всех жильцов дома.

Устав от молчания чиновников, жильцы позвонили на горячую линию программы «Решение есть!» Журналисты обратились в ЖКХ Московского района за разъяснениями. Там заверили, что ситуация с капремонтом под контролем и все работы четко регламентированы.

Денис Капшай, первый заместитель директора – главный инженер ЖКХ Московского района Минска:

В июле были обильные осадки, к сожалению, избежать протечек в квартиры не удалось. Хотя подрядчик и укрывал кровлю укрывочным материалом. По всем фактам залития были составлены акты обследования с участием подрядчика, заказчика и обслуживающей организации. До середины августа мы планируем все работы по устройству кровельного покрытия завершить.

Корреспонденты программы «Решение есть!» отправились на стройплощадку, чтобы из первых уст услышать подтверждение этой информации. Ведь каждый прожитый день в затопленных квартирах напоминает квест на выживание. И, как оказалось, у самих рабочих перспективы на кровельные дела куда более радужные.

– Каждый день мы закрываем ее брезентом. Вот, видите? Зеленый этот брезент. Они сейчас кладут стяжку, я подаю раствор, выравнивают, и на ночь закрываем.

– А затекает, потому что вы сняли или потому что старое?

– Старый слой теплоизоляции здесь лежит, в контейнере.

– То есть там сейчас, по сути, нет изоляции?

– Кладут новую стяжку, сверху кладут рубероид. Только из-за дождя все.

– И сколько вам еще дней надо?

– Я думаю, до конца недели закончим.

Такой прогноз от строителей одновременно и радует, и настораживает. Но людям свойственно верить в лучшее. Ведь окончания капремонта здесь ждут как манны небесной. Дело в том, что крыша – это лишь апогей ситуации. С завидной периодичностью у жильцов возникают претензии почти ко всем ремонтным работам. Денис Капшай:

Сегодня там полным ходом идут работы по фасаду (оштукатуривание, покраска фасада), по ремонту балконов, кровельные работы. Сантехники работают в полную силу.

В профильном ведомстве заверили, что все потери, которые в результате некачественной работы подрядчика понесли жители залитых квартир, будут возмещены. Стоит лишь дождаться, пока все окончательно просохнет. Денис Капшай:

Придут обслуживающая организация с виновной стороной и заказчик в лице нашего представителя. Придут, составят дефектные акты. И уже на основании дефектных актов будет определена степень ущерба, составлены сметы, все выплаты будут в срок выплачены.