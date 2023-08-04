«У нас есть договор о побратимстве». В Мингорисполкоме обсудили торговое сотрудничество Минска и Душанбе

Новости Беларуси. В Минске появится торговое представительство Таджикистана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это будет культурно-экономический центр в формате государственного и частного партнерства.

Перспективы сотрудничества Минска и Душанбе обсудили в Мингорисполкоме. Мэр столицы Владимир Кухарев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Беларуси Сафарзодой Бахтоваром Амирали. Речь шла о расширении экономического сотрудничества и взаимодействии в сфере культуры. В частности, планируется проведение Дня национальной культуры Таджикистана в Минске, и участие делегации Душанбе в праздновании Дня города. Отметим, Минск и Душанбе связывают побратимские отношения.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы прорабатываем вопрос об открытии торгового представительства и торгового дома Таджикистана у нас в Минске. Это поможет оказать содействие в поставках в нашу страну продукции из Таджикистана и, конечно же, организовать здесь представительство бизнес-кругов Таджикистана, которые будут заниматься поставками продукции нашей страной непосредственно в Таджикистан.

Сафарзода Бахтовар Амирали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:

Минск и нашу столицу Республики Таджикистан, Душанбе, во-первых, связывают побратимские отношения: у нас есть договор о побратимстве. Поэтому мы между нашими столицами должны быть тесные связи и культурные, и экономические, и торговые отношения. А, во-вторых, между нашими республиками существуют тесные связи.