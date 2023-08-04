Многокамерная трансляция в формате Full HD. Соревнования II Игр СНГ смотрите на телеканале СТВ!

Новости Беларуси. Многокамерная трансляция в формате Full HD, самые интересные матчи с компетентным комментарием, современное оборудование в руках настоящих профессионалов. Столичное телевидение в эпицентре соревновательной жизни Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме прямых включений с II Игр стран СНГ наш канал предложит зрителям и трансляции поединков по пляжному волейболу в Молодечно. Соревновательные дни – 5 и 6 августа, время эфира – 23:25. Наша техника и команда уже на месте.

Владимир Калинкович, режиссер ЗАО «Столичное телевидение»:

Выбрали точки, где будут расположены наши камеры. Постараемся показать зрителям с максимально удобных ракурсов и добавить, возможно, даже какой-то элемент присутствия.

Сергей Тулупов, заведующий отделом спортивных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Пляжный волейбол – не сильно популярный вид спорта в Беларуси. Кроме Дедкова и Петрушко, наверное, мало кто из болельщиков знает о таких спортсменах. Так вот, наша задача – как раз сделать этот вид спорта более популярным, более смотрибельным. Возможно, после наших трансляций количество спортсменов, которых узнают, станет больше.