Многокамерная трансляция в формате Full HD. Соревнования II Игр СНГ смотрите на телеканале СТВ!
Новости Беларуси. Многокамерная трансляция в формате Full HD, самые интересные матчи с компетентным комментарием, современное оборудование в руках настоящих профессионалов. Столичное телевидение в эпицентре соревновательной жизни Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме прямых включений с II Игр стран СНГ наш канал предложит зрителям и трансляции поединков по пляжному волейболу в Молодечно. Соревновательные дни – 5 и 6 августа, время эфира – 23:25. Наша техника и команда уже на месте.
Владимир Калинкович, режиссер ЗАО «Столичное телевидение»:
Выбрали точки, где будут расположены наши камеры. Постараемся показать зрителям с максимально удобных ракурсов и добавить, возможно, даже какой-то элемент присутствия.
Сергей Тулупов, заведующий отделом спортивных программ ЗАО «Столичное телевидение»:
Пляжный волейбол – не сильно популярный вид спорта в Беларуси. Кроме Дедкова и Петрушко, наверное, мало кто из болельщиков знает о таких спортсменах. Так вот, наша задача – как раз сделать этот вид спорта более популярным, более смотрибельным. Возможно, после наших трансляций количество спортсменов, которых узнают, станет больше.
Впрочем, на СТВ можно будет посмотреть не только пляжный волейбол, также в нашем расписании трансляция финальных схваток по самбо из Жлобина. Смотрите СТВ, Беларусь уже на старте!