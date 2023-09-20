«Нас всех подспудно тянет к старине». Как творческие коллективы помогают сохранять белорусскую культуру?

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Героиня выпуска – заслуженная артистка Республики Беларусь Вера Войнова.

Вера Войнова, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Тяжело подавать внутренний мир на сцене. Многие работают формально. То есть слышат музыку и двигаются в такт музыке. Для меня очень важна духовная составляющая и собственное отношение к тому, что они изображают. И в этом плане у нас нет различий. Тебе 45 лет или 23 года, ребята, которые постарше, не будут работать технические номера, они возьмут на себя какие-то более сложные режиссерские задачи, которые перед ними ставлю. Но у нас, кстати, немного таких, состав омолодился. А вот ко всем остальным требования одинаковые.

Вера Ивановна Войнова, директор и художественный руководитель Заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы». Служит коллективу с 1987 года, с момента его основания. С 2003 года возглавляет ансамбль. Заслуженная артистка Республики Беларусь. Вера Войнова:

За пять часов технически мы отрабатываем все. От пальца на правой руке до пальца на левой ноге. А потом я доношу им что и как. И иногда мы даже делаем такие экзерсисы актерские, чтобы они могли показать какую-то эмоцию, но это когда у нас есть время. Я не хочу ставить свою работу так: руководитель – исполнитель, и между нами какая-то грань. Я хочу, чтобы мы коллективно работали. Да, давайте обсудим. Докажи ему, что был прав ты, а не прав он. Потому что это сплочает. Ты себя ощущаешь единым организмом. Когда они себя чувствуют в коллективе как в одной семье, это тоже такой бонус, который дает нам энергию. Потому что это не чужой коллектив. Мы все вместе, мы тут и поспорим, поругаемся и помиримся, пообнимаемся. И это стимул, они приходят сюда, как в свою семью, здесь им нравится. И мне тоже с ними хорошо.

Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы». Лауреат Специальной премии Президента Республики Беларусь. Ансамбль работает над возрождением, развитием белорусского хореографического, музыкального и песенного искусства. Три составные части коллектива – балетный состав, вокальная группа, оркестр – создают уникальный спектакль, в котором в аллегорической форме соединились и переплелись бережно сохраненный национальный фольклор, мифы и легенды, старинные обряды и песни белорусской земли. Вера Войнова:

Наше здание, в котором занимается ансамбль, не строилось специально для ансамбля. Это когда-то был запланирован тир как пристройка к школе, которая с нами по соседству. Мы сюда переехали в 2011 году. Здесь все было не приспособлено. С течением лет уже много костюмов появилось. Мы обросли материальной базой. У нас сегодня более 2 тысяч единиц костюмов. У нас нет специальных помещений складских. У нас очень сужено пространство для административного сегмента, который работает в ансамбле. Мы сегодня имеем необыкновенный прорыв для нас. То есть мы видим эту стройку, это строится пристройка к нашей базе. Она будет двухэтажная, в которой разместятся административные помещения, в которой разместится детская студия, которая насчитывает более 150 деток. И мы, наконец-то, сможем красиво и эстетично развесить все свои костюмы, планируем даже самостоятельно шить эти костюмы. То есть у нас будет раскроечный небольшой цех. Мы очень ждем сдачи этого проекта, очень ждем новоселья. Ну и надеемся, что и работать будем иначе, когда у нас расширится площадь.

Вера Войнова:

Очень много говорим сегодня о сохранении нашей спадчыны, о сохранении нашей культуры. И очень много делаем для этого. И это действительно очень важно. Но даже если бы это было не так важно, мы все равно не обманем себя, нас всех подспудно очень тянет к старине, к корням, тянет к прошлому. Очень важно нам понять сегодня один момент, что то, чем восхищаемся, когда-то давным-давно, лет 100 назад, когда-то мы станем стариной через 150 лет, нам надо понять, что мы можем оставить потомкам. С каким багажом, с каким наследием? Я считаю, что «Белые росы» и коллективы, подобные ему, делают большое дело. И все, кто нам помогают, тоже делают большое дело. Потому что очень важно нам, даже изменившись, даже став современней, сохранить то, что нам доверено. Но главное сегодня, чтобы это было вкусно и интересно, не избито, потому что, наверное, молодежь – это та, которая понесет дальше нашу культуру белорусскую, без которой мы никто и ничто. Необходимо вызвать сегодня интерес у молодежи к этой культуре. Поэтому мы делаем новые программы, делаем все возможное для того, чтобы привлечь именно молодежную аудиторию к нашей белорусской национальной культуре, к нашим традициям.