«Нас всех подспудно тянет к старине». Как творческие коллективы помогают сохранять белорусскую культуру?
Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.
Героиня выпуска – заслуженная артистка Республики Беларусь Вера Войнова.
Вера Войнова, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Тяжело подавать внутренний мир на сцене. Многие работают формально. То есть слышат музыку и двигаются в такт музыке. Для меня очень важна духовная составляющая и собственное отношение к тому, что они изображают. И в этом плане у нас нет различий. Тебе 45 лет или 23 года, ребята, которые постарше, не будут работать технические номера, они возьмут на себя какие-то более сложные режиссерские задачи, которые перед ними ставлю. Но у нас, кстати, немного таких, состав омолодился. А вот ко всем остальным требования одинаковые.
Вера Ивановна Войнова, директор и художественный руководитель Заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы». Служит коллективу с 1987 года, с момента его основания. С 2003 года возглавляет ансамбль. Заслуженная артистка Республики Беларусь.
Вера Войнова:
За пять часов технически мы отрабатываем все. От пальца на правой руке до пальца на левой ноге. А потом я доношу им что и как. И иногда мы даже делаем такие экзерсисы актерские, чтобы они могли показать какую-то эмоцию, но это когда у нас есть время. Я не хочу ставить свою работу так: руководитель – исполнитель, и между нами какая-то грань. Я хочу, чтобы мы коллективно работали. Да, давайте обсудим. Докажи ему, что был прав ты, а не прав он. Потому что это сплочает. Ты себя ощущаешь единым организмом. Когда они себя чувствуют в коллективе как в одной семье, это тоже такой бонус, который дает нам энергию. Потому что это не чужой коллектив. Мы все вместе, мы тут и поспорим, поругаемся и помиримся, пообнимаемся. И это стимул, они приходят сюда, как в свою семью, здесь им нравится. И мне тоже с ними хорошо.
Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы». Лауреат Специальной премии Президента Республики Беларусь. Ансамбль работает над возрождением, развитием белорусского хореографического, музыкального и песенного искусства. Три составные части коллектива – балетный состав, вокальная группа, оркестр – создают уникальный спектакль, в котором в аллегорической форме соединились и переплелись бережно сохраненный национальный фольклор, мифы и легенды, старинные обряды и песни белорусской земли.
Вера Войнова:
Наше здание, в котором занимается ансамбль, не строилось специально для ансамбля. Это когда-то был запланирован тир как пристройка к школе, которая с нами по соседству. Мы сюда переехали в 2011 году. Здесь все было не приспособлено. С течением лет уже много костюмов появилось. Мы обросли материальной базой. У нас сегодня более 2 тысяч единиц костюмов. У нас нет специальных помещений складских. У нас очень сужено пространство для административного сегмента, который работает в ансамбле. Мы сегодня имеем необыкновенный прорыв для нас. То есть мы видим эту стройку, это строится пристройка к нашей базе. Она будет двухэтажная, в которой разместятся административные помещения, в которой разместится детская студия, которая насчитывает более 150 деток. И мы, наконец-то, сможем красиво и эстетично развесить все свои костюмы, планируем даже самостоятельно шить эти костюмы. То есть у нас будет раскроечный небольшой цех. Мы очень ждем сдачи этого проекта, очень ждем новоселья. Ну и надеемся, что и работать будем иначе, когда у нас расширится площадь.
Вера Войнова:
Очень много говорим сегодня о сохранении нашей спадчыны, о сохранении нашей культуры. И очень много делаем для этого. И это действительно очень важно. Но даже если бы это было не так важно, мы все равно не обманем себя, нас всех подспудно очень тянет к старине, к корням, тянет к прошлому. Очень важно нам понять сегодня один момент, что то, чем восхищаемся, когда-то давным-давно, лет 100 назад, когда-то мы станем стариной через 150 лет, нам надо понять, что мы можем оставить потомкам. С каким багажом, с каким наследием? Я считаю, что «Белые росы» и коллективы, подобные ему, делают большое дело. И все, кто нам помогают, тоже делают большое дело. Потому что очень важно нам, даже изменившись, даже став современней, сохранить то, что нам доверено. Но главное сегодня, чтобы это было вкусно и интересно, не избито, потому что, наверное, молодежь – это та, которая понесет дальше нашу культуру белорусскую, без которой мы никто и ничто. Необходимо вызвать сегодня интерес у молодежи к этой культуре. Поэтому мы делаем новые программы, делаем все возможное для того, чтобы привлечь именно молодежную аудиторию к нашей белорусской национальной культуре, к нашим традициям.
У меня в одном из интервью как-то задали провокационный вопрос. А вот почему мы все время пытаемся что-то сохранять? Почему наш взгляд всегда устремлен в прошлое? Посмотрите, как развивается мир. Какой скачок он совершает, какой прогресс, какими темпами он развивается. Самое поразительное, что я за развитие двумя руками, я считаю, что ничто не должно стоять на месте. Как только мы останавливаемся, сразу начинаются застойные процессы. Но надо помнить одну очень важную вещь. Когда ты идешь в ногу с кем-то, ты обезличиваешься, ты теряешь свое лицо. А мир прекрасен именно тем, что он многообразный, что один народ не похож на другой народ. Было такой исследователь великолепный, этнограф русский Миллер. Он описал еще в 1912 году, недалеко то время, когда многие местности напрочь потеряют свою этнографическую физиономию и не будут представлять никакого интереса ни в каком отношении. И это действительно так, сегодня это актуально как никогда. И очень отрадно, что наше государство понимает всю глубину и всю важность этой проблемы, помогает нам всеми силами, средствами в такое непростое с экономической точки зрения время, как сегодня. Наша задача – работать в поте лица своего, тогда мы точно сохраним свою физиономию.
Вера Войнова:
2023 год объявлен в нашей стране Годом мира и созидания. А созидать можно только всем вместе. Каждому на своем рабочем месте, но сильной, сплоченной, профессиональной командой, созидать надо. Быть лучшими, не бояться этого слова. У меня есть любимое выражение: но совесть, та исподтишка, тебе подскажет вскоре. Не хуже – честь невелика, не лучше – вот что горе. Так что давайте будем лучше.
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