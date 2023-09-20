В Первомайском районе Минска открылся военно-патриотический клуб «Щит и меч»

Новости Беларуси. Расширить кругозор, овладеть искусством самбо и научиться правильно использовать огнестрельное оружие. Военно-патриотический клуб «Щит и меч» открылся в Первомайском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На базе 177-й школы юноши и девушки с удовольствием изучают азы армейского дела. Один день с юными патриотами провела Яна Лысякова.

Несмотря на то, что клуб начал работу лишь на прошлой неделе, школьники уже активно вовлечены в процесс. И неудивительно: учеба проходит неординарно. Например, историю учат не за партами, а в окружении раритетных экспонатов.

Яна Лысякова, корреспондент

Занятия чаще всего проходят в классе музейной экспозиции. Для этого в классе возвели партизанскую землянку. Все по подобию оригинала.

Здесь ребята могут воочию увидеть быт советского солдата. Класс функционирует уже больше года. В коллекции – немало любопытных предметов.