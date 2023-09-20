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В Первомайском районе Минска открылся военно-патриотический клуб «Щит и меч»

20 сентября 2023 17:36
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Новости Беларуси. Расширить кругозор, овладеть искусством самбо и научиться правильно использовать огнестрельное оружие. Военно-патриотический клуб «Щит и меч» открылся в Первомайском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На базе 177-й школы юноши и девушки с удовольствием изучают азы армейского дела.

Один день с юными патриотами провела Яна Лысякова.

В Первомайском районе Минска открылся военно-патриотический клуб «Щит и меч»-1

Несмотря на то, что клуб начал работу лишь на прошлой неделе, школьники уже активно вовлечены в процесс. И неудивительно: учеба проходит неординарно. Например, историю учат не за партами, а в окружении раритетных экспонатов.

В Первомайском районе Минска открылся военно-патриотический клуб «Щит и меч»-4

Яна Лысякова, корреспондент
Занятия чаще всего проходят в классе музейной экспозиции. Для этого в классе возвели партизанскую землянку. Все по подобию оригинала.

В Первомайском районе Минска открылся военно-патриотический клуб «Щит и меч»-7

Здесь ребята могут воочию увидеть быт советского солдата. Класс функционирует уже больше года. В коллекции – немало любопытных предметов.

В Первомайском районе Минска открылся военно-патриотический клуб «Щит и меч»-10

Елена Шульгина, заместитель директора средней школы № 177:
Музейная экспозиция оснащена экспонатами, которые мы собирали у жителей нашей Беларуси, привозили сюда. Сегодня мы уже будем подавать заявку на создание музея, потому что в нашей музейной экспозиции есть уже 100 экспонатов, и мы можем стать музеем.

Подробнее в видеоматериале.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Яна Лысякова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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