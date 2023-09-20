В Первомайском районе Минска открылся военно-патриотический клуб «Щит и меч»
Новости Беларуси. Расширить кругозор, овладеть искусством самбо и научиться правильно использовать огнестрельное оружие. Военно-патриотический клуб «Щит и меч» открылся в Первомайском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На базе 177-й школы юноши и девушки с удовольствием изучают азы армейского дела.
Один день с юными патриотами провела Яна Лысякова.
Несмотря на то, что клуб начал работу лишь на прошлой неделе, школьники уже активно вовлечены в процесс. И неудивительно: учеба проходит неординарно. Например, историю учат не за партами, а в окружении раритетных экспонатов.
Яна Лысякова, корреспондент
Занятия чаще всего проходят в классе музейной экспозиции. Для этого в классе возвели партизанскую землянку. Все по подобию оригинала.
Здесь ребята могут воочию увидеть быт советского солдата. Класс функционирует уже больше года. В коллекции – немало любопытных предметов.
Елена Шульгина, заместитель директора средней школы № 177:
Музейная экспозиция оснащена экспонатами, которые мы собирали у жителей нашей Беларуси, привозили сюда. Сегодня мы уже будем подавать заявку на создание музея, потому что в нашей музейной экспозиции есть уже 100 экспонатов, и мы можем стать музеем.
Подробнее в видеоматериале.