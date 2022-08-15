СМИ – это средства манипуляции, все, что там говорится, бессмысленно. Почему так говорит испанский политик?

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу « По существу » европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Я вам приведу один пример, который меня до крайности возмутил. Сейчас фон дер Ляйен объявила о том, что чиновникам из Брюсселя с 1 сентября будет повышена заработная плата на 10 % на уровне среднеевропейской инфляции. Это же просто вопиющий факт. Почему они не выходят на демонстрации против чиновников Брюсселя? Я просто не понимаю. На нашем месте, если бы Президент поднял чиновникам зарплату, а народу нет…

Алена Сырова, СТВ:

Альберт, может быть, дело в менталитете? Европейцы про белорусов часто говорят, что мы такие памяркоўныя – как есть, так и хорошо. Может у вас тоже как-то? Общеевропейский менталитет.