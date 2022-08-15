СМИ – это средства манипуляции, все, что там говорится, бессмысленно. Почему так говорит испанский политик?

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Я вам приведу один пример, который меня до крайности возмутил. Сейчас фон дер Ляйен объявила о том, что чиновникам из Брюсселя с 1 сентября будет повышена заработная плата на 10 % на уровне среднеевропейской инфляции. Это же просто вопиющий факт. Почему они не выходят на демонстрации против чиновников Брюсселя? Я просто не понимаю. На нашем месте, если бы Президент поднял чиновникам зарплату, а народу нет…
Алена Сырова, СТВ:
Альберт, может быть, дело в менталитете? Европейцы про белорусов часто говорят, что мы такие памяркоўныя – как есть, так и хорошо. Может у вас тоже как-то? Общеевропейский менталитет.
Альберт Сантин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Комитетов Каталонии (Испания):
Как часто говорится, средства массовой информации – это средства манипуляции, и то, что там говорится, не является критическим, а просто является бессмысленным. Любая персона, которая задается вопросом, являются ли эти санкции правильными, или утверждает, что они, наоборот, неправильные, может подвергнуться критике.
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