«У них главная проблема – это бумеранг». Может ли европейский кризис сказаться на Беларуси?
Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.
Кирилл Казаков, СТВ:
Георгий Васильевич, скажите, пожалуйста. Мы в некоторой ситуации пребываем, мне кажется, в очень радостном ощущении того, что у европейцев все плохо. Так бывает – у соседа сдохла корова. Там цены растут на коммуналку, там газ вырос, там бензин вырос, там еще что-то. Наши белорусы наблюдают это через новости, но в принципе ждут только одного – чтобы у нас цены не росли. Эта ситуация в Европе на нас не скажется? Или все-таки скажется?
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Что явилось драйвером роста цен в Европе? Если мы говорим о продовольствии, в первую очередь это энергоресурсы и удобрения, потому что удобрения – это долговременный тренд. У нас это есть? У нас этого нет. У нас газ по 170 долларов, удобрение вообще наше, родное. С этой точки зрения внешних факторов нет. Есть фактор – это стоимость импорта, особенно критического импорта. Но если взять сегмент жизненно необходимого существования, тут мы однозначно выигрываем. У них главная проблема – это бумеранг. Пытались настроить народ против правительства, власти у нас, а получилось…
Кирилл Казаков:
Сами у себя настроили.
Николай Щекин, политолог:
Здесь надо понимать, что переформатирование все равно будет сказываться на нас. Это прежде всего логистика. Она, само собой, становится дороже. Слушая об Испании и кое-какие вещи зная – благополучны более-менее на фоне другие стран. В последние дни какие точки посещает Александр Лукашенко, его требования… Я хочу сказать, что именно этот тактико-стратегический сценарий, на котором Лукашенко настаивает. Наверное, благодаря этому мы сможем не просто выжить, а остаться самими собой. Здесь необходимо действительно не то что смотреть на другие страны – там уже все понятно, пусть сами справляются. Мы не радуемся тому, что в Европе творится. Нам главное – справиться со своими проблемами.
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