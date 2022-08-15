«У них главная проблема – это бумеранг». Может ли европейский кризис сказаться на Беларуси?

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел. Кирилл Казаков, СТВ:

Георгий Васильевич, скажите, пожалуйста. Мы в некоторой ситуации пребываем, мне кажется, в очень радостном ощущении того, что у европейцев все плохо. Так бывает – у соседа сдохла корова. Там цены растут на коммуналку, там газ вырос, там бензин вырос, там еще что-то. Наши белорусы наблюдают это через новости, но в принципе ждут только одного – чтобы у нас цены не росли. Эта ситуация в Европе на нас не скажется? Или все-таки скажется?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Что явилось драйвером роста цен в Европе? Если мы говорим о продовольствии, в первую очередь это энергоресурсы и удобрения, потому что удобрения – это долговременный тренд. У нас это есть? У нас этого нет. У нас газ по 170 долларов, удобрение вообще наше, родное. С этой точки зрения внешних факторов нет. Есть фактор – это стоимость импорта, особенно критического импорта. Но если взять сегмент жизненно необходимого существования, тут мы однозначно выигрываем. У них главная проблема – это бумеранг. Пытались настроить народ против правительства, власти у нас, а получилось… Кирилл Казаков:

Сами у себя настроили.