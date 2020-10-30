«Нас просто попросили». Студентов, задача которых была наблюдать за силовиками, привлекли к административной ответственности

Новости Беларуси. Четверо студентов, участвовавших в несанкционированном митинге, привлечены к административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их задача во время мероприятия заключалась в том, чтобы стоять отдельно от толпы и наблюдать за действиями сотрудников МВД. Об этом, как они признаются, их попросил неизвестный человек. Стоит отметить, что некоторые СМИ начали наперебой рассказывать об избиении молодых людей при задержании. На самом деле, один из них пытался убежать, упал и разбил себе нос.

– Вы находились обособленно от толпы, немножко на удалении. Постоянно выходили к проезжей части улицы Ленинградской. Какая цель была выхода к проезжей части? – Посмотреть, не стоит ли там милиция. – Кому вы данные предоставляли: стоит или не стоит? – Мы говорили только своим. – Своим – это кому? – Своим друзьям. – А они где находились? – Кто-то рядом, кто-то стоял возле толпы.

– Посмотрели, приезжают ли еще автобусы. – Автобусы какие? – Микроавтобусы. – Какие автобусы, с кем? – С сотрудниками правоохранительных органов. – Кому вы эти данные передавали? – Для себя. – Что можете сказать людям, которые этого никогда не делали? – Наблюдать за этим только из каких-либо соцсетей, но никак в этом не принимать никакого участия. – Почему? – Нет смысла.