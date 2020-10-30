Как себя чувствуют белорусы, которые получили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»?

Новости Беларуси. По информации Минздрава участники пострегистрационных исследований российской вакцины «Спутник V» чувствуют себя удовлетворительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через 21 день после первого введения препарата, им будет введен второй компонент. Все добровольцы наблюдаются в течение 180 дней с момента первой вакцинации. Специалисты при этом оценивают эпидемиологическую эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины.