Как себя чувствуют белорусы, которые получили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»?

Новости Беларуси. По информации Минздрава участники пострегистрационных исследований российской вакцины «Спутник V» чувствуют себя удовлетворительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По информации Минздрава участники пострегистрационных исследований российской вакцины «Спутник V» чувствуют себя удовлетворительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Через 21 день после первого введения препарата, им будет введен второй компонент. Все добровольцы наблюдаются в течение 180 дней с момента первой вакцинации. Специалисты при этом оценивают эпидемиологическую эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины.
В исследованиях принимают участие 100 человек. Задействованы три минские поликлиники.
Тем временем вирус набирает активность. В Беларуси фиксируется рост новых случаев COVID-19. Эпидемиологи в этот опасный период призывают не пренебрегать личными мерами безопасности. Использование защитных масок (особенно в общественных местах), социальная дистанция, гигиена рук – соблюдение элементарных правил помогает значительно снизить риск.
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