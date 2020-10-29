Прямой эфир

Подросток, бросавший коктейль Молотова: если бы была возможность повторить этот день, я бы вообще дома сидел

29 октября 2020 19:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подростковый экстремизм. Установлена личность парня, который бросил коктейль Молотова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подросток, бросавший коктейль Молотова: если бы была возможность повторить этот день, я бы вообще дома сидел-1

Инцидент произошел в Брестской области. Вечером 11 августа бутылка с горючей смесью была брошена в служебный милицейский автомобиль, который находился в центре Жабинки. Как оказалось, воспользовался горючим коктейлем 16-летний местный житель. Изготавливать его помогал 15-летний товарищ, который, к слову, находится в поле зрения органов опеки за мелкое хищение в магазинах.

Подросток, бросавший коктейль Молотова: если бы была возможность повторить этот день, я бы вообще дома сидел-4

Хотели пойти погулять и спонтанно как-то решили сделать простую бутылку, коктейль.

Какой коктейль?

Молотова. Я сделал это дома возле гаража.

Подросток, бросавший коктейль Молотова: если бы была возможность повторить этот день, я бы вообще дома сидел-7

Решили типа замутить такой коктейль. Он вроде знал или знал типа, который их делает. До 9 числа часто выкладывали коктейль «Свобода»: 1/3 масла, 2/3 бензина и все. Как-то это все сработало, я знал, что есть этот коктейль. Я такой на эмоциях чисто решил отвлечься, грубо говоря. Да я и с самого начала раскаиваюсь. Если бы у меня была возможность повторить этот момент, этот день, я бы, кажется, вообще дома сидел.

Читайте также:

В Полоцке мужчина обстрелял автомобиль отдела охраны. До этого он уже 30 привлекался к ответственности

В Гомеле под БЧБ-флагом обнаружили самодельное взрывное устройство

«Все начали в них кидать, я тоже кинул». В Минске задержали двух мужчин, которые бросали камни в милиционеров

# Акции протеста # общество # Игорь Позняк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пугает очень высокий рост заболеваемости». Врач обратилась к белорусам
29 октября 2020 18:46

«Пугает очень высокий рост заболеваемости». Врач обратилась к белорусам

Александр Лукашенко: кто-то хочет поехать за границу учиться. Не вопрос! Выпишем билеты
29 октября 2020 18:04

Александр Лукашенко: кто-то хочет поехать за границу учиться. Не вопрос! Выпишем билеты

Студент: «Я сначала думал, что это всё неправда, что я не отчислен, что есть шанс вернуться. Я хочу стать врачом»
29 октября 2020 17:41

Студент: «Я сначала думал, что это всё неправда, что я не отчислен, что есть шанс вернуться. Я хочу стать врачом»