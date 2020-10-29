Подросток, бросавший коктейль Молотова: если бы была возможность повторить этот день, я бы вообще дома сидел

Инцидент произошел в Брестской области. Вечером 11 августа бутылка с горючей смесью была брошена в служебный милицейский автомобиль, который находился в центре Жабинки. Как оказалось, воспользовался горючим коктейлем 16-летний местный житель. Изготавливать его помогал 15-летний товарищ, который, к слову, находится в поле зрения органов опеки за мелкое хищение в магазинах.

Решили типа замутить такой коктейль. Он вроде знал или знал типа, который их делает. До 9 числа часто выкладывали коктейль «Свобода»: 1/3 масла, 2/3 бензина и все. Как-то это все сработало, я знал, что есть этот коктейль. Я такой на эмоциях чисто решил отвлечься, грубо говоря. Да я и с самого начала раскаиваюсь. Если бы у меня была возможность повторить этот момент, этот день, я бы, кажется, вообще дома сидел.

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