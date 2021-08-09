«Нас хотели убить и разорвать». Участники «Большого разговора» эмоционально отреагировали на вопрос от британской телекомпании

Новости Беларуси. Это действительно не было похоже на пресс-конференцию главы государства. Участники диалога активно вступали в беседу, порой – эмоционально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Это действительно не было похоже на пресс-конференцию главы государства. Участники диалога активно вступали в беседу, порой – эмоционально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопрос для Александра Лукашенко от представителя британской телекомпании. Тема – прежняя: излишняя жестокость, проявленная силовиками в отношении протестующих. Искренне ответили на претензии те, кто горячий август 2020 года провели на минских улицах.
Григорий Азаренок, СТВ:
А что касается Окрестина, это то же самое оружие массового поражения в Ираке. Вы его 20 лет там ищете, его там нет, но вы убили там миллион иракцев. Миллион живых людей вы там убили.
Константин Придыбайло, журналист RT:
Гриша, все просто на самом деле. Мы с тобой были на улицах 9, 10, 11 августа, а девушка из BBC сидела и пила кофе где-то в другом месте. Это и весь ответ на вопрос.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вы Ирак уничтожили! Ирак уничтожили! Ливию уничтожили! А Сирию вам не дали уничтожить, поэтому вы тут сидите.
Григорий Азаренок:
А наш Президент тогда летал в Югославию. Вы не гарантировали ему безопасность, но он туда прилетел, пытался мир принести. Но вы писали на бомбах «Счастливой Пасхи», и в Пасху сбрасывали бомбы. И здесь говорите про репрессии.
Юлия Артюх, СТВ:
А еще, если вас интересует, как хотели нас изнасиловать ваши «мирные» люди, за которых вы сейчас говорите, пожалуйста, мы готовы поговорить. Дать интервью и рассказать, как наших детей хотели линчевать «мирные» люди, за которых вы сейчас спрашиваете, которых якобы репрессировали. Вот, мы здесь сидим, жены, дети наши сидят дома. Нас хотели убить и разорвать эти «мирные» люди.
Григорий Азаренок:
Но вы ничего этого не покажете, потому что правильно сказал Президент: вы авторитарные пропагандисты.
Коллеги, простите, а можно я тоже слово возьму? Я журналист…
Григорий Азаренок:
Я прошу прощения, я вопрос хотел...
Коллеги, я журналист…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень к месту, спасибо. Это ей надо передать. Главное, что это не Лукашенко сказал и не Азаренок, а это ваши каналы. Вот посмотрите, что они творили, «мирные» люди.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента:
Давайте вопрос, Гриша.
Григорий Азаренок:
Вы позволите, Александр Григорьевич, тогда не политическое. Против вас, вот мы видим, развернули огромный пропагандистский фронт просто. Все эти каналы – мы знаем, что это миллионы и миллионы долларов. Я хотел спросить: а где вы силы берете? Что вам позволяет выстоять против такого огромного информационного наката? Действительно очень интересно, спасибо.
Александр Лукашенко:
Вы знаете, вопрос не новый для меня, я сам себе иногда задаю. Я в общем-то эмоциональный человек, меня до слез довести совсем не сложно и прочее. Просто я как-то держался, выдерживал это все. И я сам себе иногда задаю вопрос.
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