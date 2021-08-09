«Нас хотели убить и разорвать». Участники «Большого разговора» эмоционально отреагировали на вопрос от британской телекомпании

Новости Беларуси. Это действительно не было похоже на пресс-конференцию главы государства. Участники диалога активно вступали в беседу, порой – эмоционально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос для Александра Лукашенко от представителя британской телекомпании. Тема – прежняя: излишняя жестокость, проявленная силовиками в отношении протестующих. Искренне ответили на претензии те, кто горячий август 2020 года провели на минских улицах.

Григорий Азаренок, СТВ:

А что касается Окрестина, это то же самое оружие массового поражения в Ираке. Вы его 20 лет там ищете, его там нет, но вы убили там миллион иракцев. Миллион живых людей вы там убили.

Константин Придыбайло, журналист RT:

Гриша, все просто на самом деле. Мы с тобой были на улицах 9, 10, 11 августа, а девушка из BBC сидела и пила кофе где-то в другом месте. Это и весь ответ на вопрос. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вы Ирак уничтожили! Ирак уничтожили! Ливию уничтожили! А Сирию вам не дали уничтожить, поэтому вы тут сидите.

Григорий Азаренок:

А наш Президент тогда летал в Югославию. Вы не гарантировали ему безопасность, но он туда прилетел, пытался мир принести. Но вы писали на бомбах «Счастливой Пасхи», и в Пасху сбрасывали бомбы. И здесь говорите про репрессии.

Юлия Артюх, СТВ:

А еще, если вас интересует, как хотели нас изнасиловать ваши «мирные» люди, за которых вы сейчас говорите, пожалуйста, мы готовы поговорить. Дать интервью и рассказать, как наших детей хотели линчевать «мирные» люди, за которых вы сейчас спрашиваете, которых якобы репрессировали. Вот, мы здесь сидим, жены, дети наши сидят дома. Нас хотели убить и разорвать эти «мирные» люди. Григорий Азаренок:

Но вы ничего этого не покажете, потому что правильно сказал Президент: вы авторитарные пропагандисты.

Коллеги, простите, а можно я тоже слово возьму? Я журналист… Григорий Азаренок:

Я прошу прощения, я вопрос хотел...

Коллеги, я журналист…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень к месту, спасибо. Это ей надо передать. Главное, что это не Лукашенко сказал и не Азаренок, а это ваши каналы. Вот посмотрите, что они творили, «мирные» люди. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента:

Давайте вопрос, Гриша.