Президент Беларуси: вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать, и мы реагируем

Новости Беларуси. Корни проблем, которые сегодня решает Беларусь, нужно искать не только внутри страны, но прежде всего – в международных процессах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о предвыборной кампании в 2020-м: я не самоустранился. У меня не было для этого времени

Государство оказалось в сфере интересов глобальных игроков. Плюс пандемия. И вот уже на мирной земле тлеет костер новой войны. Информационные дрова умело подбрасывали «знающие» люди.